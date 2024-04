Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Schon vor dem Halving-Event ist es Bitcoin gelungen, über 70.000 US-Dollar zu steigen und einen neuen Rekordpreis zu erreichen. Beflügelt von der Euphorie rund um das bevorstehende Bitcoin-Halving, der erfolgreichen Einführung von Bitcoin-ETFs und einer generellen Entspannung der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen, setzte Bitcoin Anfang März zu einem Höhenflug an und verzeichnete mit einer 20.000-US-Dollar-Monatskerze einen solch starken Preisanstieg wie nie zuvor.

Doch nun suchen deutsche Investoren offenbar nach alternativen Renditechancen. Dafür spricht, dass es bei BTC nach dem Rekordpreis zu einer kleinen Verkaufswelle kam. Der Kurs ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels wieder deutlich unter die neue Bestmarke gefallen. Zwischenzeitlich fiel der Kurs sogar unter 60.000 US-Dollar, was einer Korrektur von rund 20 Prozent gegenüber dem All Time High entspricht.

Bitcoin-Gewinne jetzt im Bitbot-Presale investieren

Die Gewinne, die mit der BTC-Rallye erzielt wurden, sollen nun durch anderweitige Investitionen im Kryptomarkt weiter erhöht werden. Dabei stehen neue und möglicherweise noch stark unterbewertete ICOs besonders im Fokus der deutschen Anleger. Immer wieder taucht in diesem Zusammenhang der Name von Bitbot auf. Das Projekt will zum Marktführer unter den Trading-Robotern auf Telegram aufsteigen.

Bereits jetzt haben sich deutsche Investoren zu Tausenden auf den Presale von Bitbot gestürzt. Sie haben dazu beigetragen, dass das neue Handelstool von Telegram bereits 2,5 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt hat. Bitbot kombiniert bei seinem Bot modernste KI-Technologie mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen.

Sicherheit hat für Bitbot höchste Priorität

Um höchste Standards für seine Nutzer zu erreichen, arbeitet Bitbot mit dem renommierten Cybersicherheitsunternehmen KnightSafe zusammen. Ziel ist es, das weltweit erste non-custodial Sicherheitssystem zu entwickeln, das auf dem Prinzip “Not your keys, not your coins” basiert. Das bedeutet, dass die Gelder der Nutzer geschützt sind, bis der Handel abgeschlossen ist und aus der Wallet des Nutzers transferiert werden. Dieser Ansatz schützt die Nutzer vor Sicherheitslücken, die bei Konkurrenten wie Unibot und Maestro aufgetreten sind. Bei den Wettbewerbern wurden über eine Million US-Dollar an Nutzergeldern gestohlen.

Ein solches Szenario möchte Bitbot für seine Kunden zu 100 Prozent ausschließen. Deshalb setzt Bitbot auf erweiterte Sicherheitsfunktionen, die vor bösartigen MEV-Bots und potenziellen Betrügern schützen. Dank dieser Maßnahmen können die Nutzer mit der Gewissheit handeln, dass sie sich um Betrüger keine Sorge machen müssen.

Neue Technologien optimieren Renditechancen

Bitbot zeichnet sich aber nicht nur durch seine Sicherheit aus. Der Einsatz von KI-Technologie für Funktionen wie den Edelstein-Scanner und die Alpha-Liste ermöglicht es Händlern, günstige Kurse aufzuspüren. Gleichzeitig ermöglicht das Trade-Sniping-Tool den Nutzern eine Handelsstrategie, bei der automatisiert zu tiefen Handelspreisen gekauft und zu hohen Preisen verkauft wird.

Alle Inhaber von BITBOT-Token erhalten zudem einen Anteil von insgesamt 50 Prozent an den täglichen Handelserlösen, die auf Bitbot generiert werden. Gleichzeitig sichert das Empfehlungsprogramm den Nutzern einen lebenslangen Anteil von 15 Prozent an allen Transaktionsgebühren, die von geworbenen neuen Nutzern generiert werden.

Markt für Telegram-Handelsroboter wächst

Käufer von BITBOT-Token im Presale haben zudem die Hoffnung, dass der Kurs nach dem offiziellen Börsenstart schnell steigen wird. Schließlich ist das Projekt in einem Wachstumsmarkt angesiedelt. Dies belegen aktuelle Zahlen. Die Marktkapitalisierung für das Segment der Telegram-Trading-Bots hat kürzlich zum ersten Mal die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Zudem nähert das gesamte Handelsvolumen der Marke von 15 Milliarden US-Dollar. Das durchschnittliche Handelsvolumen in der vergangenen Woche lag bei 254 Millionen US-Dollar.

Auch ein Blick auf die Entwicklung anderer Token des Segments bestätigt das Potenzial für Bitbot. Nachdem Banana Gun mit knapp 10 US-Dollar gestartet war, hat sich der Kurs zum Zeitpunkt dieses Schreibens mehr als vervierfacht und könnte in Kürze ein neues Rekordhoch erreichen. Darüber hinaus ist die Marktkapitalisierung von Banana Gun im letzten Monat um mehr als 50 Prozent von 73,7 Millionen US-Dollar auf eine Bewertung von 112,5 Millionen US-Dollar gestiegen.

Bitbot-Kurs könnte großes Potenzial haben

Berücksichtigt man bei diesen Zahlen jedoch, dass es bei Banana Gun zu schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen kam, lässt sich nur erahnen, welches Potenzial der Kurs von BITBOT nach dem Börsenstart haben wird. Analysten gehen davon aus, dass frühe Käufer von BITBOT im Presale Gewinne von mindestens 50X erwarten dürfen. Damit könnte das Investment die Renditechancen von Bitcoin weit überflügeln. Auch dann, wenn die Leitwährung, wie von vielen prognostiziert, bald auf mehr als 100.000 US-Dollar steigen sollte.

Im Gegensatz zum Kauf von Bitcoin investieren BITBOT-Inhaber in ein noch stark unterbewertetes Projekt, das sich erst ganz am Anfang seiner Erfolgsgeschichte befindet und sich in einem schnell wachsenden Markt mit viel Potenzial für die Zukunft bewegt. Deshalb sollten Anleger die Chance des ICOs von Bitbot nicht verpassen.

Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

