Spätestens seit Ethereum den Merge vollzogen hat, ist der Proof-of-Stake-Mechanismus (PoS) in aller Munde. Schließlich gilt er als effizienter und ressourcensparender als etwa Bitcoins Proof-of-Work (PoW). Das führte sogar dazu, dass im Krypto-Space wieder Diskussionen um ein mögliches Flippening aufkamen. Ethereum Hardliner denken in diesem Zusammenhang, dass das Projekt nun sogar die Power habe, Bitcoin (BTC) den Rang abzulaufen. Ob das passieren kann, steht in den Sternen. PoS-Währungen jedoch einen Platz im Portfolio einzuräumen, könnte eine Überlegung wert sein.

Dabei ist Ethereum nicht die einzige Währung, die auf PoS setzt. Zu nennen sind hier allen voran Solana (SOL), Polkadot (DOT) und Cardano (ADA) – drei vielversprechende Krypto-Projekte, die bereits von Anfang an auf PoS gesetzt haben.

Umso mehr freut sich BISON bekanntzugeben, das virtuelle Angebot mit genau diesen Coins aufzustocken. Von jetzt an ist es möglich, neben vielen anderen Kryptowährungen, ADA, SOL und DOT zuverlässig auf BISON zu erwerben. Alle diese drei Anwärter befinden sich unter den Top 10 Coins nach Marktkapitalisierung.

Lege noch heute los und kaufe ADA, SOL, DOT und viele weitere Währungen bei BISON.

Cardano, Solana und Polkadot: Drei performancestarke PoS-Währungen

Das Cardano-Projekt hat sich samt seiner Kryptowährung ADA längst einen Platz in den Top 10 der Kryptowährungen gesichert. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat sich Cardano gegen einige konkurrierende Coins durchgesetzt.

Mit nahezu 650 Prozent Kurszuwachs legte ADA 2021 einen enormen Bullrun hin. Allerdings konnte sich auch ADA den anhaltenden Spannungen nicht widersetzen und seinen Spitzenwert von 2,89 EUR/Coin halten. Dennoch zeigte die Kryptowährung sich vergleichsweise robust. Und auch für die nahe Zukunft stehen fortschreitende Entwicklungen an.

Denn die Cardano Vasil-Hardfork erfolgte am 22. September 2022 und leitete den dritten Entwicklungszyklus der Kryptowährung ein. Sie erweitert die Kapazität des Netzwerks und verringert die Transaktionsgebühren.

Polkadot wurde von Ethereum-Mitgründer Gavin Wood ins Leben gerufen und soll als Verbindungsglied zwischen verschiedenen Blockchains fungieren. Auch der DOT-Coin blickt auf ein erfolgreiches 2021 zurück. Wurde er im Jahr 2020 noch zu 2,57 Euro gehandelt, konnte er im vergangenen November einen Spitzenwert von 52,30 Euro erreichen. Betrachtet man vergangene Kursverläufe, wird deutlich, dass sich der Coin einer hohen Beliebtheit erfreut. So konnte DOT seinen Wert mehrmals im zweistelligen Prozentbereich steigern.

Auch der Solana-Coin SOL hatte in der Vergangenheit eine mehr als solide Performance. Mit 11.000 Prozent Zuwachs vom Startpreis bis zum Allzeithoch von 247,26 konnte das Projekt viele Anleger und Anlegerinnen überzeugen.

Solana hat den Anspruch, alle drei Anforderungen an ein Krypto-System zu erfüllen. Das Projekt will seinen Nutzern und Nutzerinnen Dezentralität, Sicherheit und Skalierbarkeit bieten. Bisher läuft es gut: Man bezeichnet das Netzwerk nicht umsonst als High-Speed-Blockchain. Mit 50.000 Transaktionen pro Sekunde und niedrigen Transaktionsgebühren ist die junge und energiefreundliche Blockchain Bitcoin bisher einen Schritt voraus.

Kryptowährungen bei BISON kaufen hat viele Vorteile

Sofort und kinderleicht loslegen:

Mit BISON geht das Kaufen von Kryptowährungen im Handumdrehen. Über die BISON App oder die offizielle Webseite ein Konto erstellen und direkten Zugang zu allen Features von BISON erhalten. Nach einer schnellen und bequemen Online-Verifizierung steht einem Einkauf nichts mehr im Wege.

Viele hilfreiche Funktionen:

BISON bietet zahlreiche Features, die die Nutzer beim Handeln unterstützen: Handelsregeln wie Limit Order und Stop Order, aber auch der Preisalarm und die Sparplanfunktion sind äußerst hilfreich für alle, die den Markt nicht permanent im Auge behalten können oder wollen. Mit dem Info-Report bietet BISON außerdem echte Hilfe, wenn es an die jährliche Steuererklärung geht.

Keine versteckten Kosten oder Gebühren:

Bei BISON zahlt man jederzeit nur das, was angezeigt wird. Hier kauft man ADA, SOL, DOT und viele weitere Kryptowährungen ohne zusätzliche Gebühren für Transaktionen, Einzahlungen oder die Verwahrung.

Keine Kompromisse, sondern nur echte Coins:

Mittlerweile ist der Kryptomarkt so komplex, dass von Coins unzählige Abwandlungen bestehen, die oft nur schwer vom Original zu unterscheiden sind. Von solchen Angeboten distanziert sich BISON ausdrücklich. Hier handeln Nutzer keine hochspekulativen Derivate, sondern nur die echten Coins.

Die Börse Stuttgart steht für Sicherheit und Transparenz:

Hinter BISON steht mit der Gruppe Börse Stuttgart ein zuverlässiger Partner, der Anlegerinnen und Anlegern unkomplizierten Zugang zur Kryptowelt bietet – in Handel und Verwahrung. Der Handelspartner der Nutzer bei BISON ist die EUWAX AG, ein in Deutschland reguliertes Finanzinstitut, das zur Gruppe Börse Stuttgart gehört. Die treuhänderische Verwahrung der bei BISON erworbenen oder eingezahlten Kryptowährungen erfolgt durch die blocknox GmbH in Deutschland, die ebenfalls eine Tochter der Gruppe Börse Stuttgart ist. Auch der Banking-Partner Solaris ist in Deutschland als Bank reguliert.

