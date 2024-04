BISON Deshalb sind Bitcoin und Gold in 2024 beliebte Assets

Während das Urgestein unter den Kryptowährungen nach einer atemberaubenden Rallye gerade damit kämpft, das Allzeithoch von 73.000 US-Dollar erneut anzugreifen, ist Gold für seine verlässliche Wertsteigerung bekannt. Denn das beliebte Edelmetall verzeichnet einen durchschnittlichen jährlichen Wertzuwachs von 15 Prozent – Tendenz steigend. Doch was haben Bitcoin und Gold gemeinsam und warum gehören genau diese beiden Assets zu den beliebtesten des Jahres 2024?

Denn eine starke Performance ist nicht das Einzige, was Bitcoin und Gold gemeinsam haben. Ganz im Gegenteil, die beiden Vermögenswerte weisen über eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf, die sie bei Anlegern gleichermaßen beliebt machen. Nicht umsonst wurde Bitcoin im Laufe der Jahre als „digitales Gold“ bezeichnet.

In erster Linie bewegen sich die beiden Assets nämlich unabhängig von jeglichen Finanzsystemen und Regierungen. Das macht sie gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu einem beliebten Investment für Anleger. In Zeiten von wirtschaftlicher Schwäche, Inflation und drohender Kriege wenden sich Anleger alternativen Assets wie Edelmetallen und Kryptowährungen zu.

Gerade deshalb werden sie als potenzielle Wertspeicher angesehen. Und das ist nicht zuletzt aufgrund der offensichtlichen Begrenztheit der beiden Assets der Fall. Zum einen werden nie mehr als 21 Millionen Bitcoin im Umlauf sein. Sobald im Jahr 2140 der letzte Bitcoin geschürft ist, werden keine weiteren geschaffen. Auf der anderen Seite stößt das Edelmetall Gold zwar nicht ganz so schnell an seine Grenzen, dennoch wird die Förderung in Zukunft schwieriger bis unrentabel. Und genau darauf setzen Investoren.

Das Bitcoin-Halving: Sorgt die Knappheit für einen Preisanstieg?

Während Gold bereits zum Großteil von der Erdoberfläche verschwunden ist und somit immer tiefer und tiefer gegraben werden muss, funktioniert die „Herstellung“ von Bitcoin etwas anders – nämlich durch Mining. In diesem Zusammenhang spielt das Halving eine große Rolle. Doch was bedeutet das genau?



Gehen wir zunächst einen Schritt zurück: Bitcoin werden geschaffen, indem diese an Miner ausgeschüttet werden, die dem Netzwerk Rechenkraft bereitstellen. So sorgen die Miner dafür, dass das Netzwerk sicher läuft und konstant aufrechterhalten wird. Im Gegenzug bekommen diese Belohnungen in Form von sogenannten Block-Rewards. Wenn ein Block erfolgreich erstellt wurde, wird der Block-Reward in Form von BTC an den Miner ausgeschüttet. Nun zum Halving: Im vierjährigen Takt wird der Block-Reward mit jedem Halving halbiert.

Konkret bedeutet dies, dass die Anzahl der Bitcoin, die durch Mining erzeugt werden und dadurch in Umlauf kommen, halbiert werden. Seit dem vierten Halving am 20. April 2024 werden mit jedem Block nur noch 3,125 BTC erstellt. Da die Ausschüttung minimiert wird, ist das Halving in der Regel ein bullisches Event, worauf häufig ein Anstieg des Bitcoin-Kurses folgt. Nicht zuletzt deshalb warten Investoren und Trader weltweit gespannt darauf, wie sich der Kurs von Bitcoin und Co. in den Monaten nach dem Halving entwickeln wird.

Mit BISON in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren und an der Preisentwicklung von Gold partizipieren

Auch wenn sowohl Gold als auch Bitcoin als spekulative Assets gelten, die Wertsteigerungen versprechen könnten, weisen sie doch einige Unterschiede auf. Bei Bitcoin handelt es sich um ein Zahlungsnetzwerk. Darüber hinaus verzeichnen Kryptowährungen in der Regel stärkere Marktschwankungen als Edelmetalle und sprechen in der Regel ein risikofreudigeres Publikum an.

Die Diversifikation durch Bitcoin und Gold können Anlegern allerdings dabei helfen, das Risiko zu streuen und die Auswirkungen von Marktschwankungen auf das Portfolio zu minimieren. Investoren sollten dabei die Anlageziele, Risikotoleranz und den Zeithorizont berücksichtigen, bevor in diese Anlageklassen investiert wird.

Als etablierte Handelsplattform für Kryptowährungen powered by Boerse Stuttgart Group bietet BISON seit kurzem den Handel mit Rohstoffen und Edelmetallen in Form von ETCs und ETNs an, darunter beispielsweise auch EUWAX Gold. Einige ETNs sind mit einem Hebel versehen. Das bedeutet, dass bei diesen Assets auf steigende und fallende Kurse durch Long- und Short-Selling gesetzt werden kann. So können Anleger in jeder Marktsituation profitieren, auch in einem Bärenmarkt.

Interesse geweckt? Dann beginne noch heute mit dem Krypto- und Wertpapier-Handel mit BISON.

