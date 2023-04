Copy-Trading ist eine Handelsstrategie, bei der ein Händler die Trades eines anderen erfolgreichen Traders kopiert. Mit dem Copy-Trading-Feature von BingX können Benutzer die Trades der besten Trader auf der Plattform kopieren. Die Plattform hat eine Liste der besten Händler zusammengestellt, die aufgrund ihrer Erfolgsbilanz und ihres Handelsgeschicks ausgewählt wurden. So wissen die Nutzer vorher bereits, welche Strategie der jeweilige Trader anwendet und wie erfolgreich diese Strategie in der Vergangenheit gewesen ist. Benutzer können so von der Erfahrung und dem Wissen erfolgreicher Händler profitieren, ohne selbst eine umfangreiche Ausbildung durchlaufen zu müssen. Mit Copy-Trading können Benutzer ihr Risiko minimieren und ihre Renditen maximieren. Selbst wenn man das Copy-Trading nur mit Demo-Geld testet, so ist es eine großartige Möglichkeit, in die Welt des Handels einzutauchen und von erfahrenen Händlern zu lernen.

Copy-Trading auf BingX ist sogar mit Hebelwirkung möglich

Hier gehts zur offiziellen Seite von BingX

Neue Copy-Trading Features für den größten Erfolg

BingX hat eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Benutzern erleichtert, sich auf der Plattform zurechtzufinden. Das Copy-Trading-Feature ist einfach zu bedienen und Benutzer können die Trades der besten Händler mit nur ein paar Klicks kopieren. Benutzer können auch entscheiden, welchen Betrag sie für das Kopieren der Trades investieren möchten, was die Flexibilität erhöht. Eine weitere großartige Funktion von BingX ist die Möglichkeit, das Portfolio der Top-Händler auf der Plattform zu verfolgen. Benutzer können das Portfolio der besten Händler einsehen und Einblicke in deren Handelsstrategien gewinnen. Dies kann sehr nützlich sein, auch wenn Benutzer später ihre eigenen Handelsstrategien entwickeln möchten.

In dem neusten Update hat BingX nun noch weitere Funktionen hinzugefügt, welche die Chance auf Erfolg für die Nutzer weiter erhöhen. So kann man jetzt einen maximalen Hebel auswählen, mit dem man dem Trader noch folgen möchte. Außerdem ist es möglich, bestimmte Assets auszuwählen, bei denen man BingX folgen möchte und welche man nicht traden will. So kann man z. B. gezielt nur Bitcoin und Ethereum handeln, oder auch nur den Forex Markt.

Abschließend empfehlen wir, das Copy-Trading-Feature von BingX auszuprobieren und von den Erfahrungen erfolgreicher Händler zu profitieren. Wenn Sie sich jetzt bei BingX anmelden, erhalten Sie einen Bonus von bis zu 5125 USDT! Klicken Sie auf den folgenden Link, um sich jetzt anzumelden und Ihren Bonus zu erhalten:

Jetzt kostenlos registrieren

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Sponsored Post Disclaimer: Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel, für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen. Der Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Er ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren oder Kryptowährungen birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Die Veröffentlichung der mit „Sponsored“ oder „Anzeige“ gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen und werbende Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von BTC-ECHO oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von BTC-ECHO an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von BTC-ECHO und deren Mitarbeiter wider.

Mehr zum Thema Verwandte Themen Sponsored