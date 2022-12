Berlinverse Das hat die Metaverse-Konferenz in Berlin zu bieten

Das Metaverse erobert die Welt im Sturm und bietet neue Möglichkeiten der Interaktion und Zusammenarbeit. Dadurch nimmt das Verständnis des Metaversums eine entscheidende Rolle ein, da Technologieunternehmen von der nächsten Evolution des Internets profitieren wollen. Das Problem hierbei ist, dass die Grundidee zwar schon in der breiten Masse angekommen ist, sich aber immer noch über 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nicht auf den neuen Trend vorbereitet fühlen.

Deswegen bedarf es an Aufklärungsarbeit und Wissenstransfer, um das zu ändern. Hierfür findet am 6. und 7. Dezember die Konferenz Berlinverse statt.

Was ist das Berlinverse?

Berlinverse ist eine der führenden Metaverse-Konferenzen, die im Herzen von Deutschland stattfindet – in Berlin! Bei der 2-tägigen Konferenz wird die Zukunft des Internets, des Web3, des Metaversums und viele weitere spannende Themen behandelt.

Das Publikum wird nicht nur die Möglichkeit haben, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, sondern auch verschiedene Metaversen live zu erleben. So könnt ihr dank VR und anderen technologischen Möglichkeiten direkt anfangen zu spielen und alles ausprobieren. Des Weiteren gibt es eine Kunstgalerie, die verschiedene NFTs aus den Kunstrichtungen Dall-E Art, generative Kunst und AI-Kunst zeigt.

Die über 30 Speaker werden die Teilnehmer in verschiedene Themengebiete und in ihre Unternehmen blicken lassen und die Herausforderungen, auf die sie täglichen treffen, erläutern. So könnt ihr euch auf exklusive Einblicke in “The Sandbox”, “MetaBrewSociety” und weitere bekannte Unternehmen freuen.

Somit bietet Berlinverse für jeden Teilnehmer etwas – egal ob Gaming-interessiert, Web3-Fanatiker oder Kunstliebhaber. Melde dich jetzt für Berlinverse an und erhalte mit dem Code “BTC-ECHO” 25 Prozent auf das 2-Tages-Ticket.

Die Agenda findest du hier.

So nimmst du am Berlinverse teil

Berlinverse bietet zwei Tickets an:

2-Tages-Ticket für Berlinverse und NOTAGALLERY

10 Euro Essens- und Getränkegutschein für NOTAGALLERY

Zugang zur Afterparty am 6. Dezember

Zwei Tage Zugang zu NOTAGALLERY und Berlinverse

Höre den Speakern auf der Experience Stage zu

Überraschungen vom Nikolaus am 6. Dezember für Early Bird Ticketkäufer

VIP Ticket:

25 Euro Essens- und Getränkegutschein für NOTAGALLERY

Zugang zur Afterparty am 6. Dezember

Zwei Tage Zugang zu NOTAGALLERY und Berlinverse

Meet and Greet mit den Speakern und Partnern in der Experience Stage Lounge

Besondere Überraschungen vom Nikolaus am 6. Dezember für Early Bird Ticketkäufer

Zugang zum VIP-Dinner im SohoHouse Berlin am 7. Dezember um 18:30 Uhr

Kaufe jetzt eines der beiden Tickets und spare mit dem Code “BTC-ECHO” 25 Prozent auf das 2-Tages-Ticket. Hier geht’s zum Ticketkauf.

10% Rabatt für deine Newsletter Anmeldung erhalten Anwendbar auf das BTC-ECHO Magazin im Probeabo, Jahresabo oder auf die Einzelausgabe. Jetzt anmelden! Zum Newsletter