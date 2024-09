Die Onchain-Daten von Growthepie sprechen Bände: Base dominiert den Layer-2-Sektor mit über einer Million aktiven Adressen und einem beeindruckenden Wachstum von 1.616 Prozent im letzten Jahr. Diese Entwicklung könnte ein Vorbild für traditionelle Unternehmen sein, die in den Web3-Bereich expandieren wollen.

Der Grund ist simpel: Der Aufbau einer eigenen Layer-2 auf Ethereum bringt deutlich weniger Fixkosten mit sich als eine eigene Layer-1-Blockchain. Die Sicherheitskosten werden überwiegend an die Ethereum Mainchain ausgelagert, während Unternehmen die Vorteile der Skalierbarkeit und Effizienz nutzen können. So konnte Base allein im August 2,45 Millionen US-Dollar an Gebühren einnehmen.

Immer mehr Adoption auf der Coinbase Blockchain. Quelle: Growthepie.com

Entertainment-Riese Sony zieht nach

Ein Beispiel zeigt, dass dieser Trend bereits Realität wird: Sony. Der japanische Elektronikriese kündigte nicht nur den Start seiner eigenen Börse an, sondern auch den Launch der Layer-2-Plattform Soneium. Sony plant, Blockchain-Technologie in zahlreiche Produkte wie Musik und Filme zu integrieren. Zudem will Sony gemeinsam mit seiner hauseigenen Bank einen Yen-Stablecoin auf der L2 herausgeben, um Zahlungen innerhalb dieses Ökosystems kostengünstig tätigen zu können.

Damit wird deutlich: Immer mehr große Unternehmen erkennen das Potenzial von Ethereum-L2s als skalierbare und kosteneffiziente Lösung für ihre Web3-Ambitionen.

Welche Wirkung die Layer-2-Adoption noch auf Ethereum hat und warum ETH sich zuletzt schwertat, lest ihr im kostenlosen Ethereum Report.

Disclaimer: Alle in diesem Artikel dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar.