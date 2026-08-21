Avalanche gewinnt bei tokenisierten Vermögenswerten deutlich an Bedeutung. Inzwischen liegen Real World Assets im Wert von mehr als drei Milliarden US-Dollar auf dem Netzwerk.

Avalanche punktet bei Institutionen – setzt sich die Rallye jetzt fort?

Avalanche punktet bei Institutionen – setzt sich die Rallye jetzt fort?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Avalanche verzeichnet einen Anstieg tokenisierter Vermögenswerte auf über drei Milliarden US-Dollar. â³

Die kurzfristige Kursprognose zeigt bullishen Trend, abhängig von wichtigen Widerständen und Unterstützungen. â³

Avalanche baut seine Rolle bei tokenisierten Real World Assets weiter aus. Laut einer neuen Studie von Delphi Digital liegt der Wert tokenisierter Vermögenswerte im Netzwerk inzwischen bei mehr als drei Milliarden US-Dollar, nachdem es im Oktober 2025 noch rund 740 Millionen US-Dollar waren.

Real-world finance is on Avalanche.



A new report from @Delphi_Digital maps the full stack:



$2.8B​+ in Japanese securities migrated

$1.6B​+ in cross-border payments settled

2,000+ U.S. banks being connected to tokenized markets

And more.



Read the full report below. https://t.co/pr3valTj4j — Avalanche🔺 (@avax) August 20, 2026

Ein Beispiel dafür ist die japanische Tokenisierungsplattform Progmat, über die mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar an Wertpapieren auf einer Avalanche-L1 laufen. Auch bei grenzüberschreitenden Zahlungen wird das Netzwerk genutzt: Axiym hat laut Delphi bereits Transaktionen im Umfang von 1,6 Milliarden US-Dollar über Avalanche abgewickelt.

Avalanche Struktur & Kursbild

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 7,699 US-Dollar (High) und 7,218 US-Dollar (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 7,469 US-Dollar und damit über dem Schlusskurs des Vortags von 7,142 US-Dollar. Für Dich als Anleger ist relevant: der Kurs hat sich in eine kurzfristige Aufwärtsbewegung hineinbewegt. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 3.212.999.061 US-Dollar.

AVAX steigt I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA‑20 (6,887 US-Dollar) und bildet eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Nahe Unterstützungen liegen bei 7,05 US-Dollar und 6,72 US-Dollar (Fibonacci), Widerstände bei 7,556 US-Dollar (Bollinger/Oberband) und 7,699 US-Dollar (letztes Hoch). Solange der Preis über dem EMA‑20 verbleibt, ist die kurzfristige Marktlage bullish.

Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei etwa 72,3 und signalisiert kurzfristige Überkauftheit. Das Histogramm zeigt positive Beschleunigung, was auf anhaltenden Aufwärtsdruck hindeutet.

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Die Breite der Bollinger‑Bänder beträgt aktuell rund 1,629 US-Dollar, was erhöhte Schwankungen signalisiert. Marktphase: Ausbruch mit erhöhter Spannung und entsprechend steigendem Risiko.

Kurzfristige Prognose AVAX & Fazit

Die kurzfristige Prognose für AVAX am 21.08.2026 ist bullish, basierend auf Breakout über EMA‑20 und steigenden Hochs. Unterstützungen liegen bei 7,05 US-Dollar und 6,72 US-Dollar (Fibonacci‑Level), Widerstände bei 7,556 US-Dollar (Bollinger‑Oberband) und 7,699 USD (letztes Hoch). Ein Ausbruch über 7,699 US-Dollar würde Platz für eine Fortsetzung Richtung 9,00 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 7,05 USD das Szenario deutlich eintrüben und Abgaben bis 6,30 US-Dollar ermöglichen. Halte Stops knapp unter 7,05 US-Dollar, wenn Du kurzfristig long bist.

Im neutralen Szenario, dem mit 45 Prozent aktuell die höchste Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird, bewegt sich Avalanche zunächst in einer Spanne zwischen 7,05 und 7,80 US-Dollar. Entscheidend ist, dass der Kurs über dem EMA-20 bei 6,887 US-Dollar bleibt und der RSI sich zwischen 60 und 75 stabilisiert. Als weitere Unterstützung dient die Bollinger-Mittellinie bei etwa 6,742 US-Dollar. Der Trigger für dieses Szenario ist damit eine Stabilisierung oberhalb des EMA-20, während ein Rückgang unter 6,90 US-Dollar das Szenario invalidieren würde.

Das bullische Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent bewertet und sieht ein Kursziel zwischen 7,70 und 9,00 US-Dollar vor. Dafür müsste Avalanche zunächst den Widerstand bei 7,699 US-Dollar überwinden. Als Trigger gilt ein Ausbruch über diese Marke bei zunehmendem Handelsvolumen. Gleichzeitig sollte der RSI über 75 steigen und das obere Bollinger-Band bei rund 7,556 US-Dollar weiter nach oben laufen. Fällt der Kurs dagegen wieder unter 7,05 US-Dollar, wäre das bullische Szenario invalidiert.

Für das bearishe Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent. In diesem Fall könnte Avalanche zunächst auf 6,30 US-Dollar und anschließend bis auf 5,50 US-Dollar zurückfallen. Ausgelöst würde das Szenario durch einen Bruch der Unterstützung bei 7,05 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen und einen RSI unter 50. Zusätzlich wäre ein Fall unter das Fibonacci-Level bei 6,717 US-Dollar ein weiteres negatives Signal. Steigt Avalanche hingegen über 7,699 US-Dollar, wäre das bearishe Szenario invalidiert.