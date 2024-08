In diesem Artikel erfährst du: Welche Länder für Krypto-Investoren besonders spannend sind

Warum Auswandern zur Steuerfalle werden kann

Weshalb Buy and Hold fast überall Steuern spart

Die Schweißperlen auf der Stirn hätten viele Krypto-Anleger wohl lieber, während sie mit einem Cocktail in der Hand auf einem tropischen Inselparadies entspannen, als im Angesicht der komplexen Steuern zuhause. Insbesondere wer kurzfristig mit Kryptowährungen handelt und dabei Gewinne erzielt, wird kräftig zur Kasse gebeten.

Aufgrund der Orientierung am persönlichen Einkommensteuersatz sind 40 Prozent keine Seltenheit. Also warum nicht einfach die Koffer packen und in ein Land ohne lästige Steuern auf Krypto-Gewinne auswandern? Welche Staaten besonders spannend für auswanderungswillige Krypto-Anleger sind, was man jedoch beachten muss, um nicht in die Falle namens Außensteuergesetz zu tappen.

