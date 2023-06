A|Q Forensics ist der führende Anbieter für Blockchain-Forensik und Due-Diligence-Lösungen in der DACH-Region. Dort spezialisiert man sich bereits seit dem Jahr 2012 auf die Blockchain-Technologie und etablierte sich so als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, die zuverlässige und effektive Blockchain-Forensik- und Due-Diligence-Dienstleistungen suchen.

Das erfahrene und hoch qualifizierte Experten-Team von A|Q Forensics arbeitete seit 2012 bereits an mehreren hundert Krypto-Betrugsfällen. Durch die Erfahrung und das Know-how im Bereich der Blockchain-Technologie handelt man dort schnell und präzise und bietet dir so wertvolle Einblicke in ausgewählte Blockchain-Transaktionen.

So unterstützt das führende österreichische Unternehmen Privatpersonen, Firmen, Banken, Rechtsanwaltskanzleien und Staatsanwaltschaften durch die Lokalisierung, Analyse, Auswertung und Aufbereitung digitaler Daten und Spuren. Die Experten verfügen über langjährige Erfahrung in der Analyse von Blockchain-Transaktionen und können dir deshalb wertvolle Einblicke in die Herkunft von jeglichen Kryptowährungen geben.

A|Q Forensics versteht die genauen Anforderungen von Privatpersonen, Banken, Unternehmen, Rechtsanwälten, Staatsanwaltschaften und Finanzinstituten. So stellt man maßgeschneiderte Lösungen bereit, um sicherzustellen, dass du vollständige und genaue Informationen über die Herkunft von Geldern erhältst. Dabei spezialisiert sich das Team von Experten auf die Erstellung von Proof-of-Funds-Reports für Banken und Finanzinstitute.

Eine innovative Methode

A|Q Forensics entwickelte eine eigene spezielle Methode, um Transaktionen auf der Blockchain zu untersuchen und das Netzwerk sowie andere wichtige Datenquellen zu analysieren. Diese Methodik ermöglicht es, eine umfassende Analyse der Blockchain-Transaktionen durchzuführen und die Ergebnisse in einer klaren und verständlichen Form darzustellen.

Gerade deshalb ist das führende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Forensik in der Lage, Lösegeldzahlungen in Form von Kryptowährungen durchzuführen, zu tracken und zu verfolgen. Dies ermöglicht es, wertvolle Informationen, welche Aufschluss über die Identität der Empfänger geben, zu gewinnen.

Agile Produktentwicklung, um die individuellen Kundenbedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, ist ein wichtiges Anliegen für A|Q Forensics. Deshalb ist man stolz darauf, in der Lage zu sein, Kunden einen erstklassigen Kundenservice und eine enge Zusammenarbeit mit den Experten zu bieten. Das führende Unternehmen versteht, dass jeder Fall einzigartig ist und stellt deshalb sicher, dass die besten Ansätze für die individuellen Bedürfnisse von Kunden gewählt werden.

Die Erfolge von A|Q Forensics sprechen für sich

Der größte Erfolg von A|Q Forensics war die Mitwirkung bei der Rückführung von gestohlenen Assets in Höhe von 800 000 EUR. Dabei arbeitete man eng mit Kunden zusammen, um eine vollständige und gründliche Untersuchung der Blockchain-Transaktionen durchzuführen.

Die sorgfältige Analyse der Blockchain-Transaktionen und die Verfolgung von Geldern durch das Netzwerk haben es ermöglicht, die gestohlenen Vermögenswerte erfolgreich aufzuspüren und gemeinsam mit der Polizei erfolgreich zurückzuführen.

So ist man bestrebt, Kunden die neuesten und innovativsten Lösungen für die Blockchain-Forensik und Due Diligence zu bieten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um jederzeit die bestmögliche Unterstützung zu bieten.

