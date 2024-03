So kannst du 500.000 SHIB gratis bei Anycoin erhalten

Die Rallye am Kryptomarkt wird derzeit von Digitalwährungen mit starken Communitys bestimmt. Das belegt ein Blick auf die sieben Kryptowährungen mit der aktuell besten Performance. Die ersten drei Plätze gehören den Meme-Token mit Wertzuwächsen von vielen tausenden Prozent innerhalb eines Jahres.

SHIB: Starke Nachfrage auf Anycoin Direct

Zu einem der angesagtesten Meme-Token zählt derzeit ohne Zweifel Shiba Inu. Nach einer beeindruckenden Rallye im Bullenmarkt 2021 meldet sich SHIB nun mit massiven Kursgewinnen zurück. Auf Kryptobörsen ist die Euphorie groß und Investoren kaufen bei Anycoin Direct derzeit massiv Shiba Inu ein, um von den starken Renditechancen zu profitieren.

Große Aufmerksamkeit hat SHIB schon vor drei Jahren erfahren, als die Kryptowährungen in den sozialen Netzwerken viral ging und sich Prominente als Fans des Meme-Tokens bekannten. Dazu zählt etwa der Milliardär und Tesla-Boss Elon Musk. Der Unternehmer gilt zwar als großer Anhänger des Dogecoins, zeigte aber auch für die Shiba Inu Münze Sympathien in seinem Netzwerk X (ehemals Twitter).

Shiba Inu mit wachsender Fangemeinde

Der Erfinder der Kryptowährung möchte wie beim Bitcoin unerkannt bleiben und versteckt sich hinter dem Pseudonym Ryoshi. Bei Shiba Inu gehe es um die Idee und die Person im Hintergrund sei nicht wichtig, stellte Ryoshi klar.

Großgeschrieben wird indes der Community-Gedanke der Kryptowährung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Dezentralität steht im Mittelpunkt und die Gemeinschaft soll die Geschicke des Tokens verantworten. Inzwischen ist Shiba Inu zu einem der bekanntesten Meme-Token aufgestiegen und ist längst aus dem großen Schatten des Dogecoins ins Rampenlicht getreten.

SHIB-Kurs steigt 230 Prozent in einem Monat

Der neue Hype um den Meme-Token zeigt sich deutlich am gestiegenen Kaufinteresse für SHIB auf Anycoin Direct. Derzeit stehen die Chancen besonders hoch, mit einer Investition in die Kryptowährung Profite zu erzielen, weil der Kurs sich in einem parabolischen Anstieg befindet.

Allein innerhalb eines Monats ist der Kurs von rund 0,00001 US-Dollar um 230 Prozent gestiegen auf aktuell 0,000033 US-Dollar. Betrachtet man die Wertentwicklung seit dem Tiefpunkt des Bärenmarktes im Juni 2023 bei gut 0,0000054 US-Dollar bis zum Hochpunkt in diesem Jahr bei 0,000045 US-Dollar, konnten Investoren von Shib im besten Fall sogar eine Rendite von mehr als 700 Prozent erzielen.

Shib-Rallye könnte erst am Anfang stehen

Und die Aussichten sind gut, dass die Rallye des Meme-Tokens noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. So hat das Bitcoin-Halving, das als wichtiger Taktgeber und Katalysator für den Bullenmarkt gilt, noch gar nicht stattgefunden. Geht man davon aus, dass der Höhepunkt der Rallye wie bei den vorangegangenen Zyklen erst im Jahr nach dem Halving erreicht wird, dürften sich Käufer von Shiba Inu noch über weiterhin starke Kursanstiege bis mindestens 2025 freuen.

Die Chancen stehen damit gut, dass es sich lohnt, jetzt Shiba Inu auf Anycoin Direct zu kaufen. Noch hat der Token nicht einmal sein bisheriges Allzeithoch aus 2021 erreicht. Genauer gesagt ist der Kurs von dieser Marke noch 63 Prozent entfernt, sodass das Wachstumspotenzial enorm erscheint.

Jetzt SHIB gratis bei Anycoin Direct holen

Besonders reizvoll ist unter diesen Vorzeichen der exklusive Neukundenbonus, den Leser von BTC-Echo jetzt für kurze Zeit auf Anycoin Direct erhalten können. Sie müssen nichts weiter tun, als sich über diesen Link anzumelden und einen Trade auszuführen, um 500.000 SHIB Token gratis zu erhalten.

