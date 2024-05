Die Memecoin Rallye der zurückliegenden Wochen, während der sich die Preise vieler Spaßwährungen vervielfachten, nimmt langsam wieder Tempo auf. So hat sich der SHIB-Kurs von seinen Tiefständen im April zuletzt um etwa 38 Prozent erholt.

Ende Februar 2024 war der Kurs innerhalb kurzer Zeit um unglaubliche 380 Prozent gestiegen und hat Anlegern auf Kryptobörsen wie Anycoin Direct traumhafte Renditen beschert. Der Preis des SHIB-Tokens verteuerte sich bis zum 5. März auf mehr als 0,000045 US-Dollar, den höchsten Stand seit November 2021, dem Ende des vergangenen Bullenmarktes.

Doch nach der jüngsten Korrektur steht der Kurs trotz eines Tagesgewinns von 7 Prozent immer noch bei vergleichsweise günstigen 0,000025 US-Dollar. Das ist ein deutlicher Abschlag gegenüber den Preisen von 0,000045 US-Dollar, die Anleger noch Ende Februar und Anfang März für den Memecoin zahlen mussten.

Korrektur bei SHIB: Das Kaufsignal von Warren Buffett

Ein typisches Phänomen ist, dass Anleger nach einer solchen Korrektur stark verunsichert sind und sich in Zurückhaltung üben. Investoren, die bereits Altcoins wie SHIB halten, tendieren dazu, überhastet zu verkaufen. Und diejenigen, die bislang an der Seitenlinie standen und noch nicht gekauft haben, sind oftmals zögerlich, den Moment der Korrektur als interessanten Einstiegspunkt zu nutzen.

Doch folgt man dem Rat der Investorenlegende Warren Buffett, könnte genau jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich Memecoins mit hohem Renditepotenzial wie Shiba Inu für das Krypto-Portfolio zu sichern. Der Milliardär gibt den viel zitierten Rat, dann vorsichtig zu sein, wenn andere gierig sind und gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind (“Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful”).

Exklusives Angebot

Und der SHIB-Kurs scheint noch viel Luft nach oben zu haben, wenn man bedenkt, dass nach dem Bitcoin Halving von Analysten ein neuer Bullenmarkt für 2024/2025 erwartet wird. Von seinem bisherigen Allzeithoch ist SHIB derzeit übrigens mehr als 70 Prozent entfernt. Das unterstreicht, wie vergleichsweise günstig der Preis aktuell noch ist.

Für wen das allein noch nicht genügend Argumente sind, sollte sich das aktuelle Angebot von Anycoin Direct einmal genauer ansehen. Denn exklusiv für BTC-ECHO-Leser bietet die beliebte Kryptobörse aktuell 400.000 SHIB kostenlos an. Dafür ist lediglich eine Anmeldung erforderlich und der Kauf einer Kryptowährung nach freier Wahl.

Anleger erhalten auf diesem Weg ganz ohne Risiko ihr Startkapital für die nächste Memecoin Rallye. Innerhalb von wenigen Minuten ist die Anmeldung bei Anycoin Direct erledigt und Neukunden können neben ihren gratis SHIB-Token viele weitere spannende Kryptowährungen auf der Börse finden, die nach der Korrektur im April so günstig sind wie lange nicht mehr.

Jetzt auf Anycoin Direct anmelden und Shiba Inu sichern

BTC-ECHO Leser, die von diesem exklusiven Neukundenangebot profitieren möchten, sollten die zeitlich begrenzte Aktion nicht verpassen. Sofort nach der Registrierung auf Anycoin Direct und dem Kauf einer beliebigen Kryptowährung kann der Bonus von 400.000 SHIB beansprucht werden.

