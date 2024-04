In den vergangenen Monaten dominierten Memecoins wie Pepe den Kryptomarkt und bescherten Anlegern traumhafte Rendite. Doch aktuell ist der Aufwärtstrend gestoppt, die Euphoriewelle nimmt etwas ab und Anleger werden zurückhaltender in Kryptowährungen zu investieren.

Pepe jetzt 50 Prozent günstiger – und bei Anycoin gratis

Doch ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um sich in Zurückhaltung zu üben? Folgt man dem Rat von Investorenlegende Warren Buffett definitiv nicht. Denn der Altmeister hat mit seiner Anlagestrategie “be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful” Milliarden von US-Dollar verdient. Er empfiehlt, genau dann zu kaufen, wenn andere aufgrund einer Korrektur verunsichert sind und die Kurse tief stehen.

Aktuell haben Anleger die Chance, sich Pepe mehr als 50 Prozent günstiger gegenüber dem Allzeithoch zu sichern, das erst vor einem Monat erreicht wurde. Schon allein das könnte ein guter Grund sein, darüber nachzudenken, sich den Memecoin ins Portfolio zu holen.

Die Entscheidung erleichtern kann jedoch zusätzlich, dass es Pepe aktuell komplett kostenlos bei Anycoin Direct gibt. Als exklusiver Neukundenbonus erhalten Leser von BTC-Echo 1,5 Millionen Pepe. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist es, sich auf der beliebten Kryptobörse anzumelden und eine Kryptowährung nach freier Wahl zu kaufen.

Pepe vermeldet neue Listung bei Coinbase Advanced

Das Potenzial für eine weitere Rallye bei Pepe scheint groß. Erst jüngst konnte ein weiterer Erfolg erreicht werden. So hat die Kryptobörse Coinbase Advanced bekannt gegeben, dass es Pepe Perpertual-Futures-Kontrakte anbieten wird. Wer sich Pepe bei Anycoin Direct holt, braucht allerdings keine zusätzliche Plattform. Denn auf der Kryptobörse lassen sich ganz komfortabel viele bekannte Kryptowährungen kaufen und handeln.

Für Anleger könnte sich gerade jetzt eine einmalige Chance bieten, Pepe noch relativ günstig zu bekommen. Denn eine 50-Prozent-Korrektur kommt selbst am volatilen Kryptomarkt nicht alle Tage vor. Ob es eine weitere Gelegenheit geben wird, den beliebten Memecoin mit so einem hohen Abschlag gegenüber dem All Time High zu kaufen, ist offen.

Pepe für 0 Cent bekommen und vielleicht 1.000 Prozent Rendite erhalten

Die 1,5 Millionen Pepe, die es bei Anycoin Direct gratis gibt, könnten in den nächsten Monaten erheblich an Wert gewinnen, ohne dass Anleger nur einen Cent in den Altcoin investieren müssen. Dafür spricht, dass das Bitcoin-Halving nun unmittelbar bevorsteht. Schon lange fiebern Investoren dem Event entgegen, das in der Vergangenheit ein zuverlässiger Indikator für den Beginn des nächsten Bull Runs war.

Mit Blick auf die typischen Zyklen des Kryptomarktes schätzen Analysten, dass im weiteren Jahresverlauf 2024 die Kurse von Bitcoin und vielen Altcoins massiv ansteigen werden, bevor die Rallye 2025 in einer parabolischen Bewegung seinen Höhepunkt finden wird.

Wie hoch der Pepe-Kurs noch steigen kann, lässt sich nicht genau prognostizieren. Betrachtet man jedoch das Wachstum von Memecoins in der vergangenen Altcoin-Season von 2021, scheint eine Steigerung um viele Hunderte oder sogar Tausende von Prozent nicht unrealistisch.

Jetzt 1,5 Millionen Pepe Token kostenlos beanspruchen

Folgt man dieser Theorie, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, noch länger mit der Anmeldung bei Anycoin Direct zu zögern. Kostenlose Pepe-Token, die vielleicht bis 2025 um 1.000 Prozent an Wert gewinnen, sind sicherlich kein schlechter Deal. Und noch dazu gibt es den Zugang zu einer der nutzerfreundlichsten Kryptobörsen auf dem Markt.

Melden Sie sich jetzt bei Anyoin Direct an und beanspruchen Sie 1,5 Millionen Pepe Token gratis.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden