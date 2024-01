Anycoin Direct freut sich bekannt geben zu dürfen, dass sie die vollständige BaFin-Lizenz von der deutschen Aufsichtsbehörde erhalten haben. So versichert man die ungefährdete Verwahrung und den Handel von Kryptowährungen in Deutschland – im Einklang mit den regulatorischen Richtlinien wie Transparenz, Konsumentenschutz und Sicherheit. Und darauf können Nutzer von nun an blind vertrauen.

Dabei handelte es sich um das perfekte Timing, denn bei Anycoin Direct feierte man gleich doppelt: neben dem Erwerb der BaFin-Lizenz zelebrierte man dort nämlich den zehnten Geburtstag. Zehn Jahre in der Landschaft der schnelllebigen Kryptowährungen machen den Broker zu einem Urgestein unter den europäischen Kryptobörsen.

Wir glauben fest daran, dass digitale Währungen und die Blockchain-Technologie die Zukunft in jeder Hinsicht verändern werden.

So stellt die BaFin-Lizenz einen wichtigen Meilenstein für das Krypto-Unternehmen aus den Niederlanden dar. Der deutsche Markt gehörte schon immer zu den Prioritäten des Brokers. Und auch vor der BaFin-Lizenz war Anycoin Direct bereits im deutschen Markt aktiv (man pausierte die Aufnahme neuer Kunden während dem Lizensierungs-Prozess). Diese Aktivität wird von jetzt an verstärkt werden, wobei man die BaFin-Lizenzen in den kommenden Jahren nutzen möchte.

Zur offiziellen Website von Anycoin Direct und 20 XRP sichern

So einfach und sicher kann der Krypto-Handel sein

In den letzten zehn Jahren ist Anycoin Direct immens gewachsen und hat seine Dienstleistungen und seinen Kundenstamm in ganz Europa signifikant ausgebaut. Bei der BaFin-Lizenz handelt es sich dabei um die dritte und gleichzeitig größte Erlaubnis, welche der Broker aus den Niederlanden einging. Bei den anderen beiden handelt es sich um die DNB (Registrierung bei der niederländischen Bank) und FMA (Registrierung bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde Österreich).

Doch Sicherheit ist nicht alles, womit Anycoin punkten kann. Im Bereich des Kundensupports führte man ein “persönliches” Design ein, bei dem du die Mitarbeiter überall auf der Website finden kannst. Ein kompetenter Support-Assistent hilft dir bei allen Fragen, die beim Krypto-Kauf auftreten könnten.

Letztlich bietet Anycoin ausführliche Informationsseiten zu jeder angebotenen Münze an. In dieser vertrauenswürdigen Umgebung ist der Kundenservice jeden Tag in der Woche und rund um die Uhr erreichbar.

Über Anycoin Direct

Anycoin Direct glaubt fest daran, dass digitale Währungen und die Blockchain-Technologie die Zukunft verändern werden. Die fundamentale Innovation der Blockchain-Technologie wird viele Möglichkeiten eröffnen, die heutige digitale Welt umzustrukturieren. Dies bedeutet einen Wandel in Bereichen wie Infrastruktur, Logistik und Finanztechnologien gegenüber dem Zustand, wie wir ihn heute kennen. Darüber hinaus wird dies auch unsere digitale Denkweise verändern, die Art und Weise, wie wir einander vertrauen und wie wir Werte oder Daten um den gesamten Globus transportieren.

Dabei setzt man bei Anycoin Direct stets auf die Kernwerte von Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Transparenz und Leidenschaft. Deshalb zeichnet sich die schnelle und sichere Plattform, die bereits seit 2013 existiert, durch exzellente Kundenbetreuung aus. Durch diese langjährige Erfahrung in der Krypto-Branche gehört Anycoin zu den vertrauenswürdigsten Plattformen in Europa. Und darauf zählen über 500.000 Nutzer.

Zur offiziellen Website von Anycoin Direct und 20 XRP sichern

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden