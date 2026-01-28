App herunterladen
Japan-Alarm  

Anleihemarkt: Die größte Gefahr für Bitcoin?

Während Anleger auf politische Schlagzeilen schauen, kommt der eigentliche Gegenwind für Bitcoin vom Anleihemarkt. Steigende Renditen und Carry-Trade-Rückabwicklungen setzen Krypto unter Druck. Ein Kommentar.

Sven Wagenknecht
Teilen
Beitragsbild: Shutterstock / KI-Montage

 | Wer wissen will, warum sich Bitcoin und der Krypto-Markt aktuell so schwer tun, sollte einen Blick auf die Renditen von amerikanischen und japanischen Staatsanleihen werfen

Der Krypto-Markt kommt weiterhin nicht aus dem Knick. Bitcoin, Ethereum und Co. straucheln und Anleger suchen händeringend nach Erklärungen. Doch während in vielen Diskussionen Zollkonflikte oder allgemein zunehmende geopolitische Spannungen thematisiert werden, geht die eigentlich entscheidende Entwicklung völlig unter – nämlich die am Anleihemarkt. Dort zeigt sich derzeit deutlich, wie ungemütlich das makroökonomische Umfeld für Bitcoin ist. 

US-Staatsanleihen: Vertrauen runter, Renditen rauf

Seit November steigen die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen wieder. Immer weniger Investoren sind bereit, die hohe Verschuldung der USA zu den aktuellen Renditen zu finanzieren. Zusätzlich untergräbt Donald Trumps Politik das Vertrauen. Seine Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank schrecken selbst große Anleihekäufer ab.

Die Folgen sind konkret: Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension hat im Zuge der Grönland-Causa US-Staatsanleihen im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar verkauft. Der schwedische Pensionsfonds Alecta hat es ihm gleichgetan und rund 8 Milliarden US-Dollar an US-Staatsanleihen abgestoßen. Auch der Anleiheriese Pimco will seine US-Bestände reduzieren.

Carry Trade: Japans jahrzehntelange Nullzinspolitik ist an ihre Grenze gestoßen

Steigende Renditen von US-Staatsanleihen erhöhen die Finanzierungskosten für Staaten, Unternehmen und Haushalte, was wiederum Auswirkungen auf bestimmte Anlageklassen hat. Besonders leiden Risiko-Assets ohne Cashflow. Bitcoin gehört damit zu den ersten Verlierern, denn höhere Anleiherenditen erhöhen die Opportunitätskosten und entziehen dem Markt Liquidität.

Zusätzlicher Druck kommt aus Japan. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liegt inzwischen bei rund 2,3 Prozent, so hoch wie zuletzt im Jahr 1999. Die Folge ist eine Rückabwicklung des Yen-Carry-Trades: Kapital fließt zurück nach Japan, während US-Anlagen verkauft werden. Auch das belastet Bitcoin und den Krypto-Markt.

Schuldeninflation = höhere Bitcoin-Kurse

Für die USA und andere Staaten gibt es keinen anderen Ausweg – absurde Wirtschaftswunder oder Schuldenschnitt mal ausgenommen – als die Inflationierung der Staatsschulden. Als knappes und nicht beliebig inflationierbares Gut profitiert Bitcoin daher langfristig von der stark steigenden Staatsverschuldung. Schließlich müssen die zusätzlichen Zinskosten finanziert werden, was rein rechnerisch nur durch eine Ausweitung der Geldbasis geht.

Kurzfristig müssen Krypto-Investoren – und auch Donald Trump – auf eine sinkende Inflation und geldpolitische Lockerung durch die Notenbanken auf dieser Welt hoffen. Bis dahin bleibt wenig anderes als Durchhaltevermögen. Eine Tugend, die sich in der Geschichte von Bitcoin bislang immer ausgezahlt hat.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
