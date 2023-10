Anita Posch ist Menschenrechtsaktivistin und überzeugte Bitcoinerin. Ihr Buch “Bitcoin lernen” gilt als Standardwerk über das digitale Gold. Als Gründerin von “Bitcoin for Fairness” bringt sie Menschen in Entwicklungsländern den Wert von Bitcoin näher. Mit der Kryptowährung Nr. 1 die Welt besser und fairer machen, das ist ihre Mission. Ein Gespräch über den Kampf für Menschenrechte als ultimativen Use Case für Bitcoin, ihre Erfahrungen im südlichen Afrika und warum sie Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador kritisch sieht – und auch: den geplanten Bitcoin-ETF von BlackRock.

