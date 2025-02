Bitcoin robbt sich so langsam zurück an die 100.000 US-Dollar-Marke, während einige Altcoins teils dreistelliges Wachstum hinlegen.

Während Bitcoin wieder in Richtung der 100.000-Dollar-Marke klettert, werden viele Altcoins wie Solana weiterhin abgestraft. Doch bei einigen Kandidaten gibt es kaum Grund zur Klage: Story Protocol (IP), Sonic (S) und Berachain (BERA) verzeichnen hohe zwei- und sogar dreistellige Kursgewinne. Was dahinter steckt.

Story Protocol (IP): KI-Hype treibt Kurs um 166,6 Prozent nach oben

Es gibt Krypto-Projekte, die Jahre brauchen, um Fahrt aufzunehmen, und es gibt Story Protocol. Aktuell rund 1,24 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung – und das nur wenige Tage nach dem Start. Der native Coin IP ist erst seit dem 13. Februar handelbar, hat aber bereits großes Interesse bei vielen Investoren geweckt, was eine starke Kursrallye des Coins zur Folge hatte: So schoss die Marktkapitalisierung steil nach oben und der Kurs verzeichnete gestern einen exorbitanten Anstieg mit einem Allzeithoch bei 7 US-Dollar. Seitdem hat der Markt zwar wieder etwas korrigiert, dennoch steht das Projekt mit einem aktuellen Kurs von 4,89 US-Dollar immer noch bei einem schier unglaublichen Wochenplus von 166,6 Prozent.

Der Hype kommt nicht von ungefähr: KI-Modelle werden mit riesigen Datenmengen trainiert, aber die Macher bleiben meist außen vor. Story Protocol will deshalb geistiges Eigentum auf die Blockchain bringen. Wer heute einen Song schreibt, eine Illustration entwirft, einen Artikel gestaltet oder ein Stück Code entwickelt, kann kaum kontrollieren, wo seine Inhalte landen. Story Protocol will hier Abhilfe schaffen: Urheberrechte werden auf der eigenen Layer-1-Blockchain gespeichert, Lizenzen über Smart Contracts verwaltet. KI kann so legal auf Daten zugreifen, während die Urheber automatisch entlohnt werden.

Doch ist der Hype wirklich gerechtfertigt? Oder handelt es sich um ein weiteres Krypto-Projekt, das mit großen Versprechungen startet und irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verschwindet?

Story Protocol (IP) auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Sonic (S): Zweite Woche in Folge unter den Top Coins mit 65,2 Prozent Wochenplus

Bereits letzte Woche gehörte Sonic (S) zu unseren Wochengewinnern und der Kurs scheint weiter Gas geben zu wollen: +65,2 Prozent Wochenplus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 2,83 Milliarden US-Dollar und einem Kurs von 0,89 US-Dollar. Seit der Umbenennung von Fantom (FTM) in Sonic (S) und dem Sonic-Upgrade gibt es für den Coin kein Halten mehr.

Nicht nur die Kurse steigen, sondern auch die Kapitalströme. Der Total Value Locked (TVL) in Sonic-Protokollen ist in den vergangenen Wochen exponentiell auf fast 700 Millionen US-Dollar gestiegen. Zum Vergleich: Anfang des Jahres dümpelte der Wert noch bei 27,1 Millionen.

Dass Sonic seinen Aufwärtstrend fortsetzt, dürfte neben der steigenden TVL auch auf die Migration von FTM-Nutzern zu Sonic über die Sonic Gateway Bridge zurückzuführen sein. Auch das großzügige Airdrop-Programm dürfte einen zusätzlichen Schub gegeben haben.

Sonic (S) auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Berachain (BERA): 45,2 Prozent Wochenplus

Berachain (BERA), einst als NFT-Projekt gestartet, hat sich zu einem starken Layer-1-Projekt entwickelt. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert BERA bei 8,29 US-Dollar mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 887 Millionen US-Dollar, was einem Kursanstieg von 45,2 Prozent im Vergleich zur Vorwoche entspricht.

Der Coin hat sich schon vor seinem eigentlichen Start als stark erwiesen: über 2,3 Milliarden US-Dollar Liquidität bereits vor dem Mainnet-Start und hunderte dApps in den Startlöchern. Möglich macht das der neuartige Proof-of-Liquidity-Konsensmechanismus: Statt einfach native Token zu staken, kann nahezu alles, was sich auf einer Blockchain bewegen lässt – von Stablecoins bis hin zu Liquidity-Pool-Token – als Sicherheit hinterlegt werden. Das sichert das Netzwerk ab und versorgt es gleichzeitig mit Liquidität.

Berachain (BERA) auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko