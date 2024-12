Auch wenn der Bitcoin-Kurs diese Woche kurzzeitig unter die 100.000 US-Dollar gerutscht ist, konnte sich der Kurs immer wieder zurück auf den sechsstelligen Bereich bewegen. Mehr Bewegung gab es im Altcoin-Space. Wer die Gewinner der Woche sind, zeigt ein Blick auf die Charts: AAVE, BGB und VIRTUAL. Warum diese Coins diese Woche den Markt outperformen konnten.

Aave (AAVE) profitiert von Trumps DeFi-Projekt: 42 Prozent innerhalb von 7 Tagen

In der vergangenen Woche konnte AAVE einen massiven Kursanstieg von 42,2 Prozent verbuchen. Mit einem aktuellen Kurs von knapp 370 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar ist das Protokoll diese Woche ganz klar der Top-Performer des DeFi-Sektors. Ausschlaggebend für die plötzliche Rally ist vermutlich “World Liberty Financial”, das DeFi-Projekt der Trump-Familie.

AAVE auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

Die Partnerschaft zwischen Aave und World Liberty Financial könnte kaum strategischer sein. Bereits im Oktober brachte World Liberty Financial im Aave-Governance-Forum einen Vorschlag ein, der Aave nicht nur 20 Prozent der Protokollgebühren von WLF, sondern auch satte 7 Prozent der Governance-Token (WLFI) zusichert. Damit könnte Aave kurz vor einem potenziellen Nutzeransturm stehen, mit World Liberty Financial als Brücke für DeFi-Neulinge.

On-Chain-Daten zufolge erwarb World Liberty Financial nun am 12. Dezember ETH, AAVE und LINK im Wert von über 12 Millionen US-Dollar; 1 Million US-Dollar floss davon in AAVE. Kein Wunder also, dass der Kurs durch die Decke ging. Die geplanten Liquiditätspools für Ethereum (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC) sowie die Stablecoins USDT und USDC könnten Aave einen zusätzlichen Boost verschaffen – Win-win-Situation für beide Projekte.

Expansionsgedanken treiben Bitget Token (BGB) an: 36 Prozent Wochenplus

Der Bitget Token (BGB) ist aktuell nicht zu bremsen. Am 12. Dezember erreichte der Börsen-Coin mit 3,49 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Damit hat sich BGB auf Monatssicht mehr als verdoppelt. Aktuell handelt der Kurs bei 3,17 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 4,4 Milliarden US-Dollar. BTC-ECHO berichtete über technischen Kursverlauf und mögliche Kursziele.

Für zusätzlichen Rückenwind, neben dem Comeback nach Großbritannien, sorgt nun die Aussicht auf eine mögliche Expansion in die USA. Bitget-CEO Gracy Chen hat kürzlich in einem Interview angedeutet, dass die Plattform eine erneute Markteinführung in den USA prüft.

Doch trotz aller Euphorie bleibt die Situation kompliziert: Bereits 2022 scheiterten ähnliche Pläne an den strengen Lizenzierungsanforderungen. Auch diesmal könnten einzelne Bundesstaaten trotz einer potenziell lockeren Regulierung auf Bundesebene Stolpersteine sein. Sollte Bitget jedoch ein Weg in die USA gelingen, könnte das einen massiven Wachstumsschub für den Token bedeuten.

BGB auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko

KI-Agenten: Virtuals Protocol (VIRTUAL) mit 30 Prozent

Auch das Virtuals Protocol (VIRTUAL) hat in den letzten Tagen kräftig an Fahrt aufgenommen. Mit einem Kurs von 2,29 US-Dollar und einem Plus von 18 Prozent allein in den letzten 24 Stunden zeigt sich der Coin stark. Im Wochenvergleich liegt der Kurszuwachs bei 29,4 Prozent, während er im letzten Monat gar ein 5x hingelegt hat. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt derzeit rund 2,28 Milliarden US-Dollar.

Ein Blick auf den aktuellen Hype zeigt: Der Trend geht klar in Richtung KI-Agenten. Mit der Einführung des Sandbox-Modus am 11. Dezember macht Virtuals Protocol eine Technologie, die bisher eher Experten vorbehalten war, erstmals für eine breitere Nutzerschicht zugänglich. Mit nur wenigen Klicks können Nutzer autonome KI-Agenten erstellen, die für Aufgaben wie Livestreaming, Trading oder Wallet-Management eingesetzt werden können. Jeder dieser Agenten wird tokenisiert. Die zugehörigen Token erlauben sowohl den Besitz als auch die Teilnahme an potenziellen Einnahmen. So entsteht eine neue Art Kategorie digitaler Wirtschaft, bei der sowohl die Entwickler als auch die Anleger profitieren können.

Ein Vorzeigeprojekt ist die KI-Agentin Luna, die mit ihren YouTube-Livestreams und Twitter-Interaktionen bereits einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Während ihres ersten Livestreams stieg der Token-Wert von Luna um das Zehnfache nach oben.

VIRTUAL auf dem 7-Tages-Chart, Quelle: Coingecko