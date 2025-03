Seit der Amtseinführung von US-Präsident Trump im Januar 2025 befinden sich die Kurse von Kryptowährungen in einer Korrektur. Der Preis von Bitcoin ist zeitweise um 25 Prozent gefallen. Besonders gravierend fällt der Rückgang jedoch im Altcoin-Sektor aus. Einige bekannte Coins sind derzeit so günstig wie lange nicht. Im Hinblick auf eine Altcoin-Season 2025 könnte sich für Anleger damit eine einmalige Chance bieten, den Dip zu kaufen. Folgende Gründe sprechen dafür.

1. Die Altcoin-Marktkapitalisierung ist um bis zu 35 Prozent gesunken

Direkt nach der US-Wahl im November 2024 bekam der Altcoin-Sektor einen kräftigen Auftrieb. Die kryptofreundlichen Ankündigungen von Donald Trump lösten eine Welle der Euphorie aus und katapultierten den Marktwert der Bitcoin-Alternativen auf bis zu 1,64 Billionen US-Dollar. Damit explodierte die Marktkapitalisierung innerhalb von nur einem Monat um rund 90 Prozent. Viele riefen bereits den Beginn einer großen Altcoin-Season aus.

Doch von der Euphorie ist derzeit nichts mehr zu spüren. Anstatt durch kryptofreundliche Beschlüsse den Markt weiter nach oben zu treiben, sorgte Donald Trump mit Zöllen und Handelskonflikten für Angst und Verunsicherung bei Anlegern. In der Konsequenz stürzte die Marktkapitalisierung des Altcoin-Sektors zuletzt um bis zu 35 Prozent auf nur noch 1,05 Billionen US-Dollar ab. Damit ist beinahe das gesamte Wachstum des Trump-Hypes wieder abverkauft worden.

Von einer ausgeprägten Altcoin-Season kann damit bislang keine Rede sein. Vielmehr erscheint es so, dass es sich nur um ein Sell-the-News-Event mit seiner typischen Pump-and-Dump-Bewegung gehandelt hat. Alle Anleger, die im November 2024 den Einstieg in Altcoins verpasst haben, können erleichtert sein. Sie haben den Zug noch nicht verpasst.

2. Die Bitcoin-Dominanz ist weiterhin sehr hoch

Um einen guten Zeitpunkt für den Kauf von Altcoins zu finden, lohnt sich für Anleger auch ein Blick auf die Bitcoin-Dominanz. Sie gibt an, welchen Marktanteil die digitale Leitwährung im Vergleich zu den Alternativen hat. Ein Anzeichen für den Start einer Altcoin-Season ist eine deutliche Verschiebung des Marktanteils von Bitcoin hin zu Altcoins.

Sehr gut verdeutlichen lässt sich dies anhand von Zahlen aus dem Bullenmarkt 2021. Damals stürzte der Marktanteil von BTC zwischen Januar und Mai extrem ab. Konkret fiel die BTC-Dominanz innerhalb von nur 5 Monaten von einem Wert von mehr als 70 Prozent auf unter 40 Prozent.

Eine solche Entwicklung ist derzeit am Markt jedoch noch nicht in Sicht. Seit September 2022 ist der Marktanteil von Bitcoin von 40 Prozent auf bis zu 64 Prozent gestiegen. Dass Bitcoin im Vergleich zu 2021 keine Werte von 70 Prozent mehr erreicht hat, ist auf die zunehmende Zahl der Altcoins auf dem Markt zurückzuführen, die die Kapitalisierung der Bitcoin-Alternativen durch ihre schiere Masse nach oben treiben.

Derzeit bewegt sich die BTC-Dominanz noch immer bei mehr als 60 Prozent, so dass von einer nachhaltigen Trendwende noch nicht gesprochen werden kann. Dies ist ein Signal dafür, dass die Altcoin-Season noch nicht gestartet ist und Anleger jetzt einen günstigen Einstiegszeitpunkt finden könnten.

3. Viele Top-Altcoins befinden sich auf tiefen Kursen

Anleger, die skeptisch sind, ob die Altcoin-Kurse derzeit tatsächlich niedrig sind, empfiehlt sich ein Blick auf die aktuellen Charts der Kryptowährungen bei BTC-ECHO oder Tracking-Websites wie coinmarketcap.com. Hier zeigt sich, dass viele der bekannten Bitcoin-Alternativen derzeit meilenweit von Höchstständen entfernt sind.

Top-Kryptowährungen wie Ethereum (ETH) oder Solana (SOL) notieren derzeit etwa 50 Prozent unterhalb früherer Bestmarken.

Bei bekannten Memecoins wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) oder Pepe Coin (PEPE) sind es sogar Werte von 70 bis 80 Prozent, die die Kurse unter alten Rekorden notieren. Auch der neue TRUMP-Token erlebte jüngst einen heftigen Absturz und befindet sich mehr als 80 Prozent unter seinem Bestwert.

Wem Investitionen in Memecoins aufgrund ihrer extremen Volatilität zu riskant sind, findet auch viele andere Alternativen mit niedrigen Bewertungen.

Cardano, einer der Top-Coins im Bullenmarkt 2021, bewegt sich momentan weit entfernt von früheren Bestmarken. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels notiert ADA bei weniger als 70 US-Dollar-Cent. Frühere Käufer zahlten indes teilweise mehr als 3 US-Dollar für einen Token. Damit ist auch Cardano derzeit knapp 80 Prozent günstiger zu haben als zum All Time High.

Die Liste an bekannten Altcoins, die sich momentan auf niedrigen Niveaus bewegen, ließe sich noch lange fortsetzen. Unter anderem zählen dazu auch:

Avalanche (AVAX) / -80 Prozent

Litecoin (LTC) / – 70 Prozent

Polkadot (DOT) / -90 Prozent

Chainlink (LINK) / – 70 Prozent

Allerdings sollte ein niedriger Kurs allein noch kein Kaufgrund sein. Anleger sollten sich informieren, ob es Gründe dafür gibt, weshalb bestimmte Altcoins sich auch in einer Altcoin-Season nicht erholen dürften.

4. Der Bitcoin-Halving-Zyklus spricht für eine bevorstehende Altcoin-Season

Der Bullenmarkt seit 2023/2024 war bislang vor allem von der Bitcoin-Stärke geprägt. Die Zulassung von Spot-ETFs im Januar 2024 und das Halving-Event im vergangenen April haben die öffentliche Aufmerksamkeit auf Bitcoin fokussiert. Altcoins blieben abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie einer kleinen Memecoin-Season 2024 und dem wiedererstarkten XRP-Kurs im Zuge der jüngsten Entwicklungen im Rechtsstreit SEC vs. Ripple, weitgehend blass.

Betrachtet man jedoch die vorherigen Bullenmärkte 2021 und 2017, zeigt sich jeweils auch eine ausgeprägte Altcoin-Season. Ein solches Event hat in diesem Bull Run bislang jedoch nicht stattgefunden. Viele Analysten betrachten dabei insbesondere den Bitcoin-Halving-Zyklus. Dieser Zeitraum umfasst vier Jahre und besteht typischerweise aus drei wesentlichen Elementen:

Halving-Event: Halbierung der Block-Belohnung für BTC-Miner als Marktkatalysator (Verknappung des Angebots an neu in Umlauf kommenden Bitcoin um 50 Prozent)

Halbierung der Block-Belohnung für BTC-Miner als Marktkatalysator (Verknappung des Angebots an neu in Umlauf kommenden Bitcoin um 50 Prozent) Bullenmarkt: Starker Aufwärtstrend bei Bitcoin mit einer nachgelagerten Altcoin-Season

Starker Aufwärtstrend bei Bitcoin mit einer nachgelagerten Altcoin-Season Bärenmarkt: Starke Korrektur bei Bitcoin und insbesondere im Altcoin-Sektor

Historisch betrachtet dauerte ein Bullenmarkt in den vergangenen Zyklen etwa 18 Monate, wenn das Halving-Event als Startpunkt herangezogen wird. Da die Halbierung der Miner-Belohnungen im aktuellen Zyklus am 20. April 2024 stattgefunden hat, ist mit einer Dauer des Bull Runs bis etwa September/Oktober 2025 zu rechnen.

Hat die Zyklus-Theorie weiter Bestand, verbleiben damit noch etwa sieben Monate für eine Altcoin-Season. Wiederholt sich die Geschichte, dürfte ihr Startzeitpunkt damit womöglich kurz bevorstehen. Zumindest bislang erstreckte sich die Rallye über mehrere Monate, so dass im Sinne der Zyklus-Theorie nur noch relativ wenig Zeit verbleibt.

5. Die Zeit der FOMO bei Kleinanlegern ist noch nicht gekommen

Ein typischer Indikator einer Altcoin-Season ist der Einstieg vieler neuer Kleinanleger in den Markt, die von der Hoffnung auf schnelle Profite angetrieben werden. Sie wollen von günstig erscheinenden Preisen profitieren, verkennen dabei aber häufig die Marktrisiken der hochvolatilen Altcoins.

Während das sogenannte “Smart Money”, die erfahrenen und gut informierten Anleger, schon in frühzeitigen Marktphasen in Krypto investieren, fließt das Geld dieser Gruppe erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Kryptosektor und oftmals erst dann, wenn Zeichen einer Marktüberhitzung im Altcoin-Sektor zu beobachten sind. Von einem solchen Zeitpunkt ist der Markt derzeit jedoch noch weit entfernt.

Dafür sprechen neben den niedrigen Kursniveaus der meisten Altcoins auch einige technische Indikatoren. So befindet sich etwa der Relative Strength Index (RSI), der ausweist, ob ein Asset oder Markt überkauft oder überverkauft ist, bei den Altcoins derzeit nahe der überverkauften Zone. Der RSI für den gesamten Altcoin-Sektor kommt zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels auf einen Wert von 33/100 Punkten. Der Bereich zwischen 0 und 30 Punkten gilt als überverkauft.

Auch der Crypto-Fear-and-Greed-Index zeigt momentan überhaupt keine Anzeichen einer einsetzenden FOMO durch Kleinanleger, die Angst haben, die Rallye zu verpassen. Dieser Index berücksichtigt dafür folgende 7 Kriterien für das Marktsentiment:

Volatilität: Wie stark steigen oder fallen die Kurse

Wie stark steigen oder fallen die Kurse Handelsvolumen: Wie viel Geld fließt in den Sektor

Wie viel Geld fließt in den Sektor Social-Media-Sentiment: Die Stimmung der Krypto-Community auf Plattformen wie X

Die Stimmung der Krypto-Community auf Plattformen wie X Umfragen: Direkte Meinungsabfragen unter Marktteilnehmern.

Direkte Meinungsabfragen unter Marktteilnehmern. Bitcoin-Dominanz : Der Marktanteil von BTC im Vergleich zu Altcoins

: Der Marktanteil von BTC im Vergleich zu Altcoins Google Trends: Veränderungen im Suchverhalten zu Kryptowährungsthemen

Der Index befindet sich aktuell im Bereich der Angst, teilweise auch in extremer Angst. Dies weist darauf hin, dass derzeit eher Verunsicherung als Kaufinteresse besteht.

Die niedrigen Niveaus bei Indikatoren wie RSI und Crypto-Fear-and-Greed-Index verdeutlichen, dass die gefährliche FOMO der Altcoin-Season noch nicht eingetreten ist.

Ein guter Zeitpunkt für Altcoin-Käufe – vielleicht

Die fünf genannten Gründe könnten dafür sprechen, jetzt in Altcoins zu investieren. Die niedrigen Kurse, die viele Bitcoin-Alternativen derzeit noch aufweisen, versprechen ein hohes Renditepotenzial.

Allerdings gibt es keine Garantie dafür, dass es auch diesem Marktzyklus zu der typischen Altcoin-Season mit extremen Kursgewinnen kommt, wie sie 2021 oder auch 2017/2018 zu beobachten war. Anleger sollten bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen, dass insbesondere unter der neuen US-Administration und den weiter schwelenden Kriegen und Krisen viele unvorhersehbare Faktoren für die Finanzmärkte bleiben, die auch dazu führen könnten, dass viele Altcoins 2025 keine neuen Rekorde sehen werden.

Wer dennoch jetzt den Zeitpunkt für den Kauf von Altcoins nutzen möchte, sollte sich unbedingt vorab über die betreffenden Kryptowährungen, ihre Potenziale und Risiken informieren. Günstig erscheinende Preise allein sollten nie ein Kaufgrund sein.