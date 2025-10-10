Mit den Altcoin-ETFs erreicht Krypto endgültig die institutionelle Finanzwelt. Milliarden an neuem Kapital verändern den Markt – und die Spielräume für Anleger.

Die Zulassung erster Spot-ETFs auf XRP und Dogecoin durch die US-Börsenaufsicht SEC im September signalisiert eine neue Stufe der Regulierung von Kryptowährungen. Der Schritt markiert einen neuen Abschnitt in der institutionellen Öffnung des Marktes – mit potenziell weitreichenden Folgen für Dynamik und Kapitalflüsse. So deutet es die Entwicklung der vergangenen Monate zumindest an.



Seit Jahresbeginn sind allein in Bitcoin-Spot-ETFs über 57 Milliarden US-Dollar geflossen, in Ethereum weitere 13,7 Milliarden US-Dollar. Noch nie zuvor war das institutionelle Engagement in Krypto so hoch. „Wir erleben die Normalisierung einer Anlageklasse, die lange als spekulativ galt“, sagt Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer der Kryptobörse Bitget, gegenüber BTC-ECHO. Für ihn markiert die neue ETF-Welle den finalen Übergang in den Mainstream.

Altcoin-ETFs gehen an den Start

Mit den REX-Osprey XRP Spot ETF (XRPR) und Dogecoin Spot ETF (DOJE) sind die ersten börsengehandelten Spot-Produkte auf Altcoins bereits an den Start gegangen. Das Handelsvolumen am ersten Tag: 37,7 Millionen US-Dollar bei XRP, 17 Millionen US-Dollar bei Dogecoin – ein respektabler, wenn auch im Vergleich zu den Milliardenumsätzen der Bitcoin-ETFs bescheidener Auftakt.

Usi Zade sieht darin dennoch einen Wendepunkt: „Hinter der Nachfrage steht Kapital, das bisher kaum Zugang zu Altcoins hatte“, sagt er. „Wenn auch nur ein kleiner Teil dieser Mittel in kleinere Token fließt, kann das Kursbewegungen im dreistelligen Prozentbereich auslösen.“ Langfristig können institutionelles Kapital von Finanzplattformen wie Fidelity und Schwab “Milliarden in den Markt pumpen”.

Die Welle kommt

Entsprechend breit ist das Feld der Mitbewerber inzwischen aufgestellt. Die Branche wartet momentan auf die nächste Genehmigungsrunde weiterer wichtiger Altcoins. Für Solana und Cardano liegen mehrere Anträge großer Emittenten wie VanEck, 21Shares und Grayscale bei der SEC. Auf eine Zulassung wurde ursprünglich bis Ende Oktober spekuliert, wobei wegen des aktuellen Shutdowns in den USA unklar ist, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann.

Wenn es soweit ist, könnten auch womöglich doch noch die Chancen auf eine Altcoin-Season steigen. Laut Bitget könnten zwischen drei und acht Milliarden US-Dollar im Zuge der ETF-Zulassungen in den Markt fließen. Das könnte den einem oder anderem Kurs vielleicht etwas Aufwind geben.

Mehr Stabilität – weniger Rendite?

Der neue, beschleunigte Zulassungsrahmen der SEC, der sogenannte „40 Act“, dürfte zudem dafür sorgen, dass weitere Altcoin-Produkte in Zukunft schneller den Weg in den Markt finden, wobei insbesondere Proof-of-Stake-Kryptowährungen wie etwa Solana mit ihren Staking-Renditen auch für klassische Portfolios attraktiver werden könnten.

Zugleich könnte sich die Marktmechanik nachhaltig verändern. Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 liegt schon heute bei rund 0,75 – ein ungewöhnlich hoher Wert, der die zunehmende Verflechtung von Krypto und Aktienmarkt verdeutlicht.

„Langfristig ist das der Preis dafür, dass Krypto im institutionellen Umfeld ankommt“, sagt Usi Zade. Regulierung und professionellere Marktstrukturen schaffen einerseits Stabilität, absorbieren aber einen Teil der Volatilität. Für Anleger heißt das: geringere Ausschläge – nach oben wie nach unten.

Ob die Altcoin-ETFs tatsächlich zum Kassenschlager werden, bleibt zudem abzuwarten. Wie hoch die Risikobereitschaft außerhalb der Blue-Chips Bitcoin und Ethereum ist, wird sich erst noch zeigen müssen.

