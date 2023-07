Das O2 Studio (im ALEXA am Alexanderplatz in Berlin) verwandelt sich bis zum 29. Juli in ein Portal, das dich dazu einlädt, virtuelle Paralellwelten zu erleben. Der Experience Space von O2 fungiert so als ein Anziehungspunkt für alle und kann als Erlebnisbereich sowie Rückzugsort, Event- oder Ausstellungsfläche genutzt werden. Komm vorbei und erkunde ihn noch heute!

Hier kannst du nichts kaufen, dafür aber alles erleben. Neben der Interaktion mit eindrucksvoller 3D-Kunst und verschiedenen Live-Events aus den Bereichen Musik, Fashion, Gaming und Kunst kamen Besucher und Besucherinnen in den Genuss modernster Technologien. Ihnen öffnete sich ein virtuelles Paralleluniversum, das interaktiv zu entdecken war und sie ganz nach dem Motto von O2 in den “can do” Spirit versetzte.

Auf diese Weise schuf O2 durch eine 270-Grad-LED Wand ein Ort der Begegnung und eine Bühne für Künstler und Künstlerinnen. So bildete sich im ALEXA in Berlin ein Metaverse aus Farben und Formen, in welchem du Portale aktivieren konntest und spielerisch in die virtuelle Welt von Aetherways eingetaucht bist. Doch dazu einen Schritt zurück. Was ist Aetherways eigentlich?

Aetherways Cyberbase: Metaverse von Digitalkünstler Lukas Gecevičius

Aetherways Cyberbase ist eine Kunstausstellung von Lukas Gecevičius, einem bekannten digitalen Künstler aus Litauen. Neben sozialen und kulturellen Unterschieden beschäftigt er sich in seinem Werk mit zwischenmenschlichen Beziehungen und den Verbindungen, die die Menschheit teilt. Die digitale Parallelwelt ist so mehr als nur ein Vergnügen für die Sinne. Sie ist ein mächtiges Instrument zur Verbreitung von Weisheiten über kulturelle und soziale Unterschiede.

Kurz gesagt ist Aetherways ein Zeichen für das Potenzial der Kunst, kulturelle und soziale Barrieren zu überwinden und uns alle in der gemeinsamen menschlichen Erfahrung zu vereinen. Lukas Gecevičius

Aetherways ermutigt dich so, das Leben als ständige Suche nach gemeinsamen Mustern zu verstehen und das gesamte Spektrum des Lebens wertzuschätzen. Um die virtuelle Welt fit für O2 Studio zu machen, führte man sie in eine VR-Erfahrung über, gamifizierte sie und platzierte sie mitten im Mediamarkt ALEXA in Berlin.

Hierbei standen Xi Design, eine urbane Kommunikationsagentur aus Berlin, mit Rat und Tat zur Seite. Der Marktführer für handgemalte Außenwerbung verfügt über ein internationales Netzwerk an Künstlern und arbeitete bereits an Kampagnen für Künstler wie Bushido, Kontra K oder Firmen wie McDonalds, Jägermeister und Christian Dior.

Die Agentur aus Berlin ist unter anderem verantwortlich für Projekte wie The Haus, Berlin Mural Fest und dem Game Over. Auf Letzteres geht die Zusammenarbeit mit Künstler Lukas Gecevičius zurück. Hier konnten Gäste mit mithilfe eines Controllers und von drei Beamern in die Cyberbase eintauchen und sie erkunden. Die ausgebaute, interaktive Version davon ist nun für jeden im ALEXA zugänglich.

Ein Markenerlebnis der besonderen Art

Das O2 Studio ist ein Anziehungspunkt für alle und kann als Erlebnisbereich sowie Rückzugsort, Event- oder Ausstellungsfläche genutzt werden. Hier lässt man die reale und die digitale Welt miteinander verschmelzen. Bis zum 29. Juli kannst du hier eine virtuelle Parallelwelt erleben, die sich interaktiv entdecken und dich ganz nach dem Motto von O2 den “can do” Spirit spüren lässt und dir die Chance gibt, eine “Meta Quest Pro” VR-Brille zu gewinnen.

Neben der Vorstellung des Cyberbase führte Lukas die Besucher:innen durch seine digitale Welt und erklärte persönlich alles rund um das Projekt herum. Im Großen und Ganzen verfolgte die Aetherways Cyberbase dabei ein klares Ziel: Eine Erweiterung des Metaverse für mehrere Künstler:innen, die sich dort zukünftig in unterschiedlichen Portalen mit ihrer Kunst einbringen können.

