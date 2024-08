In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

ADA hat nach einem starken Anstieg am 24. August seinen Widerstand im Preisbereich von 0,3994 US-Dollar gefunden und verzeichnete in den letzten drei Tagen einen leichten Rückgang. Dies ist hauptsächlich auf die Kursbewegungen von Bitcoin zurückzuführen, der ebenfalls an seinem Widerstand bei 65.000 US-Dollar gescheitert ist. Der Support für ADA im Bereich von 0,3518 US-Dollar könnte erneut getestet werden, bevor ADA möglicherweise einen erneuten Angriff auf den 50-Tages-EMA startet.

Cardano Tageschart (Quelle: TradingView)

Erholung auf dem 4-Stunden-Chart?

Im 4-Stunden-Chart konnte ADA den 200-EMA und den 50-EMA leider nicht als Support halten und ist daraufhin gefallen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ADA es schafft, sich schnell zu erholen, wenn plötzlich hohes Volumen einsetzt und eine 4-Stunden-Kerze über den EMAs schließt. In diesem Fall würden diese nicht länger als Widerstände fungieren.

Sollten der 50-EMA und der 200-EMA jedoch weiterhin als Widerstand bestehen bleiben, liegt der nächste Support für ADA bei 0,3518 US-Dollar. Falls auch dieser Bereich nicht halten kann, könnte ADA die gelbe Box im Bereich von 0,3232 bis 0,3169 US-Dollar anlaufen. Sollte der genannte Support halten, wäre das nächste Ziel für ADA, den 800-EMA im 4-Stunden-Chart zu erreichen.

Cardano 4-Stunden-Chart (Quelle: TradingView)

Indikatoren mit Hoffnung

Der MACD deutet darauf hin, dass das negative Momentum allmählich nachlässt und ADA möglicherweise in den positiven Bereich übergeht. Dies bleibt jedoch abzuwarten und sollte mit den kommenden 4-Stunden-Kerzen beobachtet werden. Der RSI liegt derzeit bei 40 Punkten und hätte somit noch ausreichend Spielraum, um nach oben zu steigen.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.