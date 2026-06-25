Eine neue Analyse von Standard Chartered sorgt für Aufsehen. Die Großbank sieht für Aave langfristig ein Kurspotenzial von fast dem 50-Fachen.

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Standard Chartered prognostiziert Aave einen Kurs von 3.500 US-Dollar bis 2030. â³

Die Bank erwartet ein starkes Wachstum tokenisierter Vermögenswerte und eine Erholung nach dem KelpDAO-Hack.

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Die Großbank Standard Chartered traut dem DeFi-Protokoll Aave bis Ende 2030 einen Kursanstieg auf 3.500 US-Dollar zu. Das entspräche ausgehend vom aktuellen Niveau einem Plus von fast dem 50-Fachen und würde sowohl Bitcoin als auch Ethereum deutlich übertreffen.

Grundlage der Prognose ist die Erwartung, dass tokenisierte Vermögenswerte in den kommenden Jahren massiv wachsen. Standard Chartered rechnet damit, dass der in DeFi gebundene Wert bis Ende des Jahrzehnts auf rund 2,7 Billionen US-Dollar steigt. Davon soll insbesondere Aave als führende Kreditplattform profitieren. Zudem geht die Bank davon aus, dass die Folgen des KelpDAO-Hacks überwunden sind und die Einlagen auf der Plattform wieder zulegen werden.

Verleiht diese Prognose dem Kurs neuen Rückenwind?

Aave Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 85,21 US-Dollar (High) und 80,94 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten drei 4h-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 81,79 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs vor 4 Stunden (82,01 US-Dollar), ein Rückgang von 0,22 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1.239.894.388 US-Dollar.

Der Kurs notiert klar über dem EMA-20 (76,66 US-Dollar) und zeigt auf Wochenbasis eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, trotz kurzfristigem Pullback seit 83,02 US-Dollar. Unmittelbare Unterstützungen liegen bei 76,66 US-Dollar (EMA-20) und 71,53 US-Dollar (Fib), Widerstände bei 83,70 US-Dollar und dem Tageshoch 85,21 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, bleibt die technische Verfassung insgesamt bullish.

Momentum-Check AAVE

Der RSI liegt bei 63,4 und signalisiert moderates Kaufmomentum ohne Überkauftheit. Das Histogramm deutet nach dem Spike auf 85,21 US-Dollar auf eine Abschwächung der Aufwärtsbeschleunigung.

AAVE Risiko & Volatilität

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 13,89 US-Dollar (Upper ca. 82,65 US-Dollar minus Lower ca. 68,76 US-Dollar), was auf erhöhte Schwankungen hinweist. Der Markt ist nach dem Ausbruch trendstark, jedoch angespannt, wodurch das Risiko für abrupte Rücksetzer erhöht bleibt.

Kurzfristige Prognose & Schluss

Die kurzfristige Prognose für AAVE am 25. Juni 2026 bleibt insgesamt bullish, allerdings mit erhöhtem Rückschlagrisiko. Wichtige Unterstützungen: 76,66 US-Dollar (EMA-20) und 71,53 US-Dollar (Fibonacci); Widerstände: 83,70 US-Dollar und 85,21 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 85,21 US-Dollar würde weiteres Kaufinteresse freisetzen (bullishes Szenario), während ein Bruch unter 71,53 US-Dollar ein bearishes Momentum aktivieren würde.

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 75 und 84 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beträgt 50 Prozent. Als Auslöser gilt, dass sich der Kurs oberhalb des EMA-20 hält, sich der RSI im Bereich zwischen 60 und 65 stabilisiert und sich die Bollinger-Bänder weiter zusammenziehen.

Im bullischen Szenario steigt der Kurs auf 85,21 bis 95 US-Dollar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent. Dieses Szenario wird aktiviert, wenn AAVE die Marke von 85,21 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen überschreitet, der RSI über 70 klettert und das MACD-Histogramm erneut nach oben beschleunigt.

Im bearischen Szenario fällt der Kurs auf 65 bis 71,53 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt 20 Prozent. Als Trigger gelten ein Bruch der Unterstützung bei 71,53 US-Dollar mit steigendem Volumen, ein RSI unter 50 sowie ein Schlusskurs unterhalb des unteren Bollinger-Bandes.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.