99Bitcoins: So lassen sich Bildung und Renditechance verbinden

99Bitcoins: So lassen sich Bildung und Renditechance verbinden

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Bitcoin ist für viele langfristig orientierte Investoren mit einer Marktdominanz von mehr als 50 Prozent weiter die erste Wahl. Indes greifen risikoaffine Anleger in der Hoffnung auf schnelle Gewinne bevorzugt zu Altcoins. Die neue Kryptowährung 99Bitcoins verfolgt jedoch einen anderen Ansatz und möchte nicht nur Anleger mit spekulativen Interessen ansprechen.

Vielmehr verfügt 99Bitcoins über ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell, das Finanzbildung mit Renditechancen vereint und damit einen fundamentalen Wert bieten soll. Mit dem Kauf von 99BTC im Presale erhalten Anleger Zugriff auf das innovative Learn-2-Earn-Prinzip und können damit ihr Kryptowissen vertiefen und zugleich Belohnungen erhalten.

Influencer sehen Potenzial für 10X bei 99BTC

Dieser neuartige Ansatz sorgt für viel Aufmerksamkeit in der Kryptobranche. Das wird an der großen Nachfrage im Presale deutlich und an der starken Community hinter dem Projekt. Zudem zeigen sich erste bekannte Influencer, wie der britische Presale-Analyst Jacob Crypto Bury, vom Geschäftsmodell überzeugt. Er traut dem 99BTC-Token zu, ein potenzieller Tenbagger zu werden. Das bedeutet, der Wert der Kryptowährung könnte sich nach dem Vorverkauf mehr als verzehnfachen.

Schon während des laufenden Presales hat 99Bitcoins den Meilenstein von einer Million US-Dollar erreicht, die von Investoren eingesammelt wurden. Das Projekt kann sich damit bereits jetzt von vielen kleinen DEX-Token abheben, die derartige Summen im Vorverkauf nicht erreichen. Dabei kann die neue Kryptowährung ihre starke Community mobilisieren. So zählt 99Bitcoins auf seinem YouTube-Kanal bereits mehr als 700.000 Follower.

Learn-2-Earn: Die Weiterentwicklung von Play-2-Earn

Deutlich aus der Masse von neuen Projekten hebt sich 99Bitcoins durch sein Learn-2-Earn-Konzept hervor. Gegenüber dem schon länger beliebten Play-2-Earn-Konzept bietet es ganz neue Möglichkeiten für Anleger. So lässt sich nicht nur durch das Spielen, sondern durch das Erlernen neuer Fähigkeiten Einkommen generieren. Damit wird beim Handel ein sinnstiftender Mehrwert geschaffen.

Dies Ansatz von 99Bitcoins fördert die persönliche Finanzbildung jedes Investors. Das erworbene Wissen über den Kryptobereich kann direkt im realen Handel genutzt werden, um bessere Investitionsentscheidungen treffen zu können.

Damit baut 99Bitcoins zugleich Eintrittsbarrieren in den Kryptomarkt ab. Denn auf diesem Weg wächst das Verständnis für Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. Was bisher abstrakt wirkte, wird dank Learn2Earn zugänglich und sorgt für eine nachhaltige und langfristige Beteiligung von Investoren am Markt.

Mehr erfahren und 99Bitcoins im Presale kaufen

Lernen und 99BTC verdienen

Das Ökosystem von 99Bitcoins bietet dabei eine umfassende Plattform, die das Lernen über Kryptowährungen interaktiv und spannend gestalten soll. Nutzer können durch engagierte Teilnahme in der Community und Fortschritte im Lernangebot direkt profitieren. So erhalten sie 99Bitcoins-Token direkt in ihre Ethereum-Wallets.

Diese Token können dann wiederum für eine Reihe von Belohnungen eingelöst werden. Dazu zählt der exklusive Zugang zu Premium-Inhalten und Rabatte bei Partnerunternehmen. Zusätzlich führt 99Bitcoins die Nutzer in die Welt der BRC-20 Tokens ein. Dies ist ein fortschrittlicher Standard, der die Entwicklung von dApps und NFTs auf der Bitcoin-Blockchain ermöglicht.

Die Plattform bietet weiterhin Zugang zu professionellen Krypto-Handelssignalen, die Investoren einen Vorteil im schnelllebigen Markt verschaffen können. Nutzer können sich auch mit Gleichgesinnten austauschen und an Diskussionen teilnehmen, um ihre Kenntnisse zu vertiefen. Alles dreht sich um Krypto-Bildung und passives Einkommen.

Mehr erfahren und 99BTC im Presale kaufen

Für all jene, die an einer Investition in 99Bitcoins interessiert sind, bietet ein detaillierter Blick auf die Tokenomics, die umfangreiche Roadmap und die lebendige Community aufschlussreiche Einblicke. Denn natürlich ist es gerade bei neuen Coins essenziell, im Rahmen einer sorgfältigen Due-Diligence-Prüfung die wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte genauer zu erforschen.

99Bitcoins hebt sich durch eine transparente Kommunikation seiner Zukunftspläne hervor, die auf der Website dargestellt sind. Die klar definierte Roadmap ist öffentlich zugänglich und erklärt die strategischen Meilensteine.

Aktuell haben Interessenten noch die Chance, sich 99BTC Token im Presale zu sichern. Dabei können sie bereits während der Vorverkaufsphase durch die steigenden Preisstufen einen Buchgewinn aufbauen. Je früher die Kryptowährung gekauft wird, desto größer ist der Vorteil für frühe Investoren.

Zukünftig sollen Staking-Funktionen und der Ausbau der Plattform 99Bitcoins als führendes Zentrum für Wissen und Belohnungen im Krypto-Sektor etablieren. Dabei wird 99BTC das Herzstück des Ökosystems sein.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden