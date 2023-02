Krypto-Trading gehört zu den schwierigsten Berufen, denn man muss sich gegen Institutionen, Algorithmen und professionelle Investoren beweisen. Umso wichtiger ist es, strategisch vorzugehen und in die eigene Weiterbildung zu investieren.

5 Tipps: So meisterst du den Markt als Krypto-Trader

Lass dich nicht täuschen. Auch wenn viele Trading-Influencer mit ihren Sportwagen posen und dir einen üppigen Lebensstil versprechen, repräsentiert das den erfolgreichen Trader eher weniger. Im Gegenteil.

Trading gehört zu den härtesten Berufen weltweit und nur durch Disziplin, Übung und Weiterbildung kannst du konsistent Gewinne einfahren. Beachte dabei immer die goldene Regel: Investiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren.

Nur so kannst du langfristig Erfahrung sammeln und ein starkes Mindset aufbauen, welches sich im Bereich des Tradings als unabdingbar herausstellt. Dabei setzen professionelle Trader stets auf eine strategische Denk- und Vorgehensweise.

Um dich auf dem steinigen Weg zum Profi-Trader zu unterstützen, stellen wir dir die 5 wichtigsten Tipps vor, die dich zum erfolgreichen Trader machen.

1. Technische und Fundamentalanalyse

Die technische und fundamentale Analyse gehören zu den grundlegenden Werkzeugen jedes Traders. Durch diese lernst du, Investitionsmöglichkeiten einzuschätzen, Trades durchzuführen und dein Risiko zu verwalten. Dabei stützen sich beide auf verschiedene Datenpunkte.

Die technische Analyse analysiert das Preisverhalten, Handelsvolumen und einhergehende Charting-Patterns. Im Gegensatz dazu berücksichtigt die fundamentale Analyse die mikro- und makroökonomischen Bedingungen und Unternehmensdaten deiner Wertanlage. Beide zusammen bilden das Fundament für solides Risikomanagement und einen ausgereiften Trading- oder Investment-Plan.

2. Trading-Plan und Risikomanagement

Du musst nicht viele Tauschgeschäfte durchführen, um erfolgreich zu sein. Ein großer Fehler von Anfängern ist das zu häufige Trading und das Gefühl, sich immer in einem Trade befinden zu müssen.

Dabei kommt es allerdings nicht nur darauf an, wie viel du gewinnst. Es ist ebenso von höchster Wichtigkeit, deine Verluste zu minimieren und zu wissen, wann und warum du einen Trade schließen musst. Deshalb ist ein solider Trading-Plan inklusive Risikomanagement für jeden Anfänger unabdingbar.

3. Trading-Tagebuch (Journal)

Mit einem durchdachten Tagebuch erhältst du einen Überblick über all deine Trades. Es dient vor allem der eigenen Kontrolle, denn durch ein Tagebuch bzw. Journal kannst du analysieren, wo deine Stärken liegen und woran du weiter arbeiten musst.

Wenn du über eine längere Zeitspanne Verluste einfährst, kannst du deine Daten auswerten. Dabei quantifizierst und analysierst du deine Leistungen und leitest ab, wie du deine Gewinne optimierst und Verluste eindämmst.

Je mehr Trades du in dein Trading-Tagebuch einpflegst, desto größer wird die Stichprobe und die Aussagekraft. Ein quantifizierbarer Ansatz kann Wunder für deine Trading-Performance leisten und dabei helfen, emotionale Kontrolle zu erlangen.

4. Emotionale Kontrolle

Als erfolgreicher Trader musst du konsistente Gewinne über einen längeren Zeitraum einfahren. Oftmals stehen dabei deine eigenen Emotionen im Weg. Sie führen zu reaktiven Verhaltensweisen wie dem Verkaufen durch Panik, wenn die Preise stark fallen.

Erfahrene Mitspieler wissen das und agieren genau entgegen ihrer eigenen Emotionen. Die besten Kaufmöglichkeiten bieten sich an, wenn große Angst im Markt herrscht. Wenn die Allgemeinheit euphorisch ist, ist es in der Regel an der Zeit, deine Investitionen zu verkaufen. Danach beginnt der Zyklus von vorn.

Die emotionale Belastung kann dabei für Anfänger und Fortgeschrittene extrem hoch sein. Aus diesem Grund sind Übungen zur emotionalen Kontrolle und eine ausgeglichene Work-Life-Balance stark empfehlenswert.

5. Bildung macht den Meister

Aufgrund der hohen Konkurrenz und den einzigartigen Anforderungen des Tradings spielt die Bildung und Weiterbildung eine zentrale Rolle für heranwachsende Trader. Umso wichtiger ist es, als Anfänger am Ball zu bleiben und in die eigene Weiterbildung zu investieren.

Deshalb gibt es zahlreiche Lernplattformen, die Materialien zum Thema Trading bereitstellen. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich zum Beispiel in der Binance Academy umsehen. Dort findest du die Antworten auf die wichtigsten Fragen, die du als Anfänger über Krypto-Trading wissen solltest.

