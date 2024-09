Seit Anfang des Jahres verzeichnen diverse Memecoins ein hohes Interesse und ziehen das Kapital privater Anleger an. Diese Entwicklung dürfte sich auch im September 2024 nicht ändern. Neue Memecoins wie PEPU, STARS, MGMES, PLAY oder SHIBASHOOT stellen bereits aktuell ihre steigende Nachfrage unter Beweis.

Memecoins erfreuen sich bei privaten Anlegern großer Beliebtheit, da sie oft rasche Gewinne versprechen und als spekulative Anlagen in Portfolios aufgenommen werden. Ihre Popularität basiert häufig auf viraler Nachfrage, die bereits in frühen Phasen erkennbar ist. Eine sorgfältige Analyse ist jedoch wichtig. Denn mit steigenden Chancen korrelieren auch die Risiken.

Pepe Unchained

Das Ethereum-Netzwerk hat sich in den letzten Jahren zu einer Plattform entwickelt, die zahlreiche Layer-2-Lösungen beherbergt. Diese Technologien dienen der Optimierung von Anwendungen in Bereichen wie Gaming, DeFi und Memecoins. Ein neues Beispiel für die innovative Nutzung von Layer-2-Technologien ist das Projekt Pepe Unchained (PEPU). Dieser neue Memecoin hat bereits in der Vorverkaufsphase über 11 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt.

Pepe Unchained will sich von früheren Memecoins abheben, indem es einen praktischen Nutzen anstrebt. Das Projekt möchte die Effizienz von Transaktionen verbessern. Dafür soll die Geschwindigkeit erhöht und die Kosten signifikant gesenkt werden. Diese Optimierungen werden durch die Integration von Layer-2-Technologien ermöglicht, um Transaktionen schneller und günstiger durchzuführen.

Das Entwicklerteam von Pepe Unchained möchte ein umfassendes Krypto-Ökosystem aufbauen. PEPU soll nur der Anfang sein. Hier könnten in Zukunft weitere Memecoins auf dieser Plattform folgen. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, bereits während der Vorverkaufsphase Staking zu betreiben. Dabei bietet PEPU eine derzeitige Rendite von etwa 180 Prozent APY, was monatliche Erträge im zweistelligen Bereich verspricht.

Interessierte Investoren können PEPU ganz einfach erwerben, indem sie die Projektwebsite besuchen, ihr Wallet verbinden und ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen. Sogar der Kauf per Kreditkarte wird unterstützt.

Crypto All-Stars

Das Projekt Crypto All-Stars möchte das Memecoin-Segment mit einem innovativen Konzept revolutionieren. Innerhalb der ersten Tage des Vorverkaufs konnte bereits eine Summe von über 800.000 US-Dollar eingesammelt werden. Doch das Ziel von Crypto All-Stars geht weit über die einfache Einführung eines neuen Tokens hinaus. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer Plattform, um ihre Memecoins effizient zu staken.

Das Herzstück dieser Plattform ist der sogenannte MemeVault, der sich durch ein Staking-Modell auszeichnet. Im Gegensatz zu traditionellen Staking-Plattformen, die nur einen Token unterstützen, bietet der MemeVault eine Vielzahl verschiedener Memecoins. Im Gegenzug erhalten die Nutzer Belohnungen in Form von $STARS-Token. Dieses System soll ein umfassendes Ökosystem für Memecoin-Fans schaffen.

Mit seinem Multi-Token- und Multi-Chain-Staking-Ansatz positioniert sich Crypto All-Stars als zentrale Plattform für Nutzer, die beliebte Memecoins wie Dogecoin ($DOGE) oder Shiba Inu ($SHIB) staken möchten. Der langfristige Plan sieht vor, das Angebot im MemeVault kontinuierlich zu erweitern. Schon zum Start können die Nutzer elf verschiedene Tokens staken.

Aktuell liegt die Staking-Rendite für $STARS-Token laut Angaben des Projekts bei über 1.700 Prozent.

Meme Games

The Meme Games ist ein Web3-Spiel, das sich auf die Kombination populärer Memecoins konzentriert und den Spielern die Chance auf exklusive Belohnungen bietet. In einem spannenden 169-Meter-Sprint treten fünf bekannte Krypto-Meme-Charaktere gegeneinander an: Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO). Jeder dieser Charaktere hat die Möglichkeit, den Spielern einen zusätzlichen Bonus von 25 Prozent auf ihre Investitionen zu sichern.

Die Spieler wählen ihren Favoriten unter den fünf Charakteren aus, wobei jeder eine gleichwertige Chance auf einen 25-prozentigen Bonus hat. Dieser spielerische Presale sorgt für eine erhöhte Aufmerksamkeit, besonders da das Spiel sich als inoffizieller Memecoin der Olympischen Spiele 2024 in Paris positioniert hat. Der Vorverkauf, der parallel zu den Olympischen Spielen startete, endet am 8. September 2024. Dies stimmt zeitlich mit der Abschlusszeremonie der Paralympics überein. Der Token-Launch an dezentralen Börsen ist für den 10. September geplant.

PlayDoge

Der Presale des innovativen Gaming-Coins PlayDoge ($PLAY) ist mittlerweile abgeschlossen. Der Token kann nun öffentlich gehandelt werden. Das Projekt, das bereits während des zweimonatigen Vorverkaufs weit über 6 Millionen US-Dollar an Investitionen angezogen hat, setzt auf Gaming und Memes.

PlayDoge möchte die Popularität des Doge-Memes mit dem nostalgischen Charme der Tamagotchi-Spiele vereinen und bringt eine moderne Play-to-Earn-Erfahrung auf den Markt. In diesem Spiel können Nutzer ihre virtuellen Shiba Inu-Haustiere, inspiriert von der berühmten Dogecoin-Hunderasse, pflegen und betreuen. Die Hingabe der Spieler wird in $PLAY-Token belohnt, wobei intensivere Pflege zu höheren Belohnungen führt. Besonders engagierte Spieler haben die Möglichkeit, es auf die Bestenliste zu schaffen und sich zusätzliche Bonus-Token zu sichern.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung des Spiels in den App-Stores könnte das Interesse an PLAY weiter steigen.

Shiba Shootout

Shiba Shootout ist ein neues Krypto-Projekt, das mittlerweile über eine Million US-Dollar an Investitionen anziehen konnte. Dabei geht es über die typischen Merkmale eines Memecoins hinaus und integriert ein Play-to-Earn-Spiel im Wild-West-Stil. In der virtuellen Welt von Shiba Gulch können Nutzer nicht nur Memes teilen, sondern auch an aufregenden Shootouts teilnehmen. Das Spiel hat bereits die Zulassung im Google Play Store und Apple App Store erhalten.

Im Mittelpunkt von Shiba Shootout ist die Community, die aktiv in das Projekt eingebunden wird. Mit dem “Posse Rewards”-Programm werden Mitglieder motiviert, Freunde einzuladen. Darüber hinaus können Nutzer bei den “Campfire Stories”-Sessions ihre Krypto-Erfahrungen teilen und dafür belohnt werden. Ein Governance-System erlaubt es den Token-Inhabern, über wichtige Entscheidungen abzustimmen.

Zudem bietet das Shiba Shootout-Ökosystem vielfältige Funktionen wie eine Lotterie, Staking-Möglichkeiten und ein spezielles Sparprogramm, die sowohl für Unterhaltung als auch für zusätzliche Erträge sorgen sollen.

