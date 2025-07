Was ist Bitcoin? Stell diese Frage auf einer Familienfeier und du wirst entweder in Grund und Boden geredet oder bekommst einen 60-Minuten-Monolog über die Fed, Halvings und Proof of Work. Dabei geht es auch anders: klar, kurz, visuell und verständlich – sogar für Menschen, die noch nie “Hashrate“ gesagt haben. In diesem Artikel zeigen wir dir vier Videos, die Bitcoin so erklären, dass wirklich jeder es versteht: Ohne Fachchinesisch und Dogma, dafür mit maximaler Wirkung.

Eines davon hat Donald Trump kürzlich sogar als “beste BTC-Erklärung aller Zeiten” gefeiert. Ein anderes wurde millionenfach geklickt – mit Strichmännchen. Und eines stammt von einem Wall-Street-Profi, der Krypto erst spät – aber dann richtig – verstanden hat. Wenn du also jemals wieder Bitcoin erklären musst, schick einfach einen dieser Links.

WeUseCoins – “The Most Simple Bitcoin Explanation Ever” (2 Minuten)

Ein absoluter Klassiker! Mit simplen Strichmännchen und klaren Vergleichen erklärt dieses Video, was BTC ist. Es nutzt Bilder wie Bargeld, Banken und digitale Münzen, um in kurzer Zeit verständlich zu machen: Was ist Bitcoin? Warum reden alle darüber? Ideal für Anfänger – charmant, kurz und direkt.

Van Valkenburg – “The Greatest Bitcoin-Explanation Of All Time” (6 Minuten)

Was macht BTC so revolutionär? Van Valkenburg von Coincenter erklärt es 2018 im US-Kongress. Und wird dafür bis heute gefeiert. Mittlerweile auch vom US-Präsidenten Donald Trump, der das Video als “beste Bitcoin-Erklärung aller Zeiten” postete. Klar, nüchtern und auf den Punkt gebracht: “Es funktioniert, ohne das es einen Mittelsmann braucht.” Keine Firmen, keine Banken, keine Staaten. “Es ist die erste global zugängliche und öffentliche Zahlungsinfrastruktur.” Anders gesagt: Niemand gehört Bitcoin. Denn Bitcoin gehört allen.

trump just posted that epic bitcoin & blockchain innovation speech from coincenter’s van valkenburgh 👀 pic.twitter.com/MpKdJNkwTe — Alex Thorn (@intangiblecoins) July 21, 2025

Eric Balchunas: “Wie man Bitcoin in 2 Minuten versteht” (2 Minuten)

Krypto und Bitcoin, alles dasselbe? Nicht laut Eric Balchunas, ETF-Experte von Bloomberg. Er hat erst spät den Wert der ältesten Kryptowährung verstanden, erklärt es heute aber umso einfacher: vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. “Glaubst du, dass die Regierung zu viel Geld druckt und damit deinen Wohlstand entwertet? Und, dass wir ein Schuldenproblem haben?” Die Antwort auf dieses Problem: Bitcoin. “Es ist der Ort, an dem du deinen Wohlstand aufbewahren kannst, den die Regierung nicht anfassen kann.”

3Blue1Brown – “How Bitcoin Works” (25 Min)

Mathe‑Magie in Videoform: Die Erklärung von 3Blue1Brown ist die längste von den Kandidaten. Aber auch eine der bekanntesten – ein viraler Hit. Er verwendet visuelle Diagramme und eine geniale Dorf‑Analogie, um Blockchain, Mining und Dezentralität zu erklären. Technische Konzepte werden intuitiv erfassbar – ganz ohne mathematischen Overkill. Perfekt für visuelle Lerner und institutionell Interessierte, die das “Warum” hinter BTC etwas tiefgründiger verstehen wollen.