2018 revolutionierte 21Shares die Finanzwelt, indem es das weltweit erste physisch besicherte Krypto-ETP auf den Markt brachte. Seitdem entwickelte sich das Unternehmen zum führenden Anbieter von Krypto-ETPs. Heute bietet man die breiteste Palette an börsengehandelten Produkten in dieser Branche an. Institutionelle und private Anleger profitieren von der innovativen Herangehensweise des Unternehmens, das kontinuierlich neue Lösungen entwickelt, um den Zugang zu Kryptowährungen so einfach und sicher wie möglich zu gestalten.

Das Team hinter 21Shares glänzt dabei durch Expertise in den verschiedensten Disziplinen. Unternehmer, Ingenieure, Finanzexperten und Forscher arbeiten zusammen, um traditionelle Finanzsysteme (TradFi) mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) zu verbinden.

Mit Büros in Zürich, New York und London agiert das Unternehmen global und bietet heute mehr als 40 verschiedene Krypto-ETPs, die den Kursverlauf einzelner Kryptowährungen oder ganzer Körbe nachbilden. Mit einem einzigen Investment kannst du von der Entwicklung mehrerer Projekte gleichzeitig profitieren. Zu den Produkt-Highlights gehören:

Krypto Basket Index ETP: Eine Auswahl der fünf stärksten Kryptowährungen, gebündelt in einem Produkt.

Eine Auswahl der fünf stärksten Kryptowährungen, gebündelt in einem Produkt. Future of Crypto Index ETP (FUTR): Fokus auf vielversprechende Blockchain-Projekte mit hohem Wachstumspotenzial.

Fokus auf vielversprechende Blockchain-Projekte mit hohem Wachstumspotenzial. Crypto Mid-Cap Index ETP: Abdeckung der größten Blockchain-Projekte abseits von Bitcoin und Ethereum.

Die ETPs von 21Shares werden dabei wie Aktien oder andere Wertpapiere an regulierten Börsen gehandelt und ermöglichen dir eine einfache Diversifikation deines Portfolios. Dank unabhängiger Verwahrstellen und eines strikten Schweizer Rechtsrahmens bietet 21Shares ein Höchstmaß an Sicherheit und Vertrauen.

Maximale Sicherheit dank Schweizer Rechtsrahmen und unabhängigen Verwahrstellen

Das Unternehmen legt stets höchsten Wert auf Sicherheit, Innovation und Kostenoptimierung, um dir ein rundum gelungenes Investmenterlebnis zu bieten. Hier sind einige der herausragenden Vorteile:

100 % physisch besicherte ETPs: Alle Produkte sind vollständig durch die zugrunde liegenden Vermögenswerte abgesichert.

Alle Produkte sind vollständig durch die zugrunde liegenden Vermögenswerte abgesichert. Institutionelle Verwahrung: Führende Partner wie Coinbase Custody Trust und Copper Markets garantieren höchste Sicherheitsstandards.

Führende Partner wie Coinbase Custody Trust und Copper Markets garantieren höchste Sicherheitsstandards. Hohe Liquidität: Partnerschaften mit etablierten Market Makern sorgen für reibungslose Transaktionen und eine schnelle Ausführung.

Partnerschaften mit etablierten Market Makern sorgen für reibungslose Transaktionen und eine schnelle Ausführung. Geringe Kosten: Mit Gebühren ab 0,21 % zählt 21Shares zu den kosteneffizientesten Anbietern auf dem Markt.

Mit Gebühren ab 0,21 % zählt 21Shares zu den kosteneffizientesten Anbietern auf dem Markt. Geringe Spreads: Gesunde Handelsvolumina ermöglichen dir den Handel zu den besten Konditionen.

Gesunde Handelsvolumina ermöglichen dir den Handel zu den besten Konditionen. Breite Börsenpräsenz: Die Produkte sind an über zehn führenden europäischen Börsen gelistet, darunter die SIX Swiss Exchange.

Bildquelle: 21Shares

Durch die multidisziplinäre Zusammenarbeit des Teams – von Produktentwicklung bis hin zu Forschung und Vertrieb – treibt 21Shares die Innovation kontinuierlich voran und sorgt dafür, dass Anleger von den Chancen dieser aufstrebenden Anlageklasse profitieren können.

Mit 21Shares erhältst du nicht nur Zugang zu einer breiten Palette an Krypto-ETPs, sondern auch die Sicherheit, dass dein Investment auf einer soliden Basis steht. Ob Einsteiger oder erfahrener Anleger – 21Shares macht Krypto-Investitionen einfach, sicher und nachhaltig. Mach den ersten Schritt und entdecke, wie du mit 21Shares von der Zukunft der Finanzen profitieren kannst.

Über 21Shares

21Shares ist der weltweit führende Anbieter von einfachen und benutzerfreundlichen Produkten für den Zugang zu Kryptowährungen und wurde von Hany Rashwan und Ophelia Snyder im Jahre 2018 gegründet.

Hany ist ein Alumnus der Forbes 30 Under 30. Er ist ein Serienunternehmer und gründete das Social-Commerce-Unternehmen Ribbon und das Fintech-Unternehmen Payout für Unternehmen. Er hat einen Bachelor-Abschluss von der Columbia University.

Ophelia ist eine Alumnus Forbes 30 Under 30. Sie begann ihre Karriere im Bereich Risikokapital und dann im Investmentbanking, was sie zur Kryptobranche führte. Sie ist in Italien geboren und in den USA aufgewachsen und hat die Stanford University besucht.

Seit 2023 ist das Unternehmen darüber hinaus vollständig klimaneutral. Sämtliche Geschäftsprozesse, von Krypto-Transaktionen über Büronutzung bis hin zu Reisen, werden durch grüne Initiativen ausgeglichen. Projekte wie saubere Energiegewinnung, Aufforstung und der Korallen-Schutz stehen im Fokus, um einen Beitrag für kommende Generationen zu leisten.

Im September 2022 konnte die Muttergesellschaft 21.co eine beeindruckende Finanzierungsrunde abschließen, bei der Marshall Wace 25 Millionen US-Dollar investierte. Mit einer Bewertung von bis zu 2 Milliarden US-Dollar wurde 21.co zum größten Krypto-Unicorn der Schweiz. Diese Finanzkraft ermöglicht es 21Shares, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln und neue Maßstäbe im Bereich Krypto-Investitionen zu setzen.

