XRP-Wale kaufen wieder – während der Markt Angst hat

- Die Zahl der XRP-Wallets mit mehr als einer Million Token steigt seit Jahresbeginn wieder an. Laut Daten der Analyseplattform Santiment ist dies der erste nachhaltige Zuwachs sogenannter “Millionärs-Wallets” seit September 2025.
- Der Anstieg erfolgt trotz eines angespannten Marktumfelds. XRP liegt seit Beginn des Jahres rund vier Prozent im Minus, während das allgemeine Krypto-Sentiment mit einem Fear-&-Greed-Wert von 25-30 im Bereich der Angst verharrt.
- Konkret sind seit dem 1. Januar 42 große XRP-Wallets zurückgekehrt. Zuvor hatte es im vierten Quartal einen deutlichen Rückgang gegeben, als zwischen Oktober und Dezember 784 solcher Wallets verschwanden.
- Großanleger gelten unter Marktteilnehmern als wichtiger Stimmungsindikator. Ihre Rückkehr wird häufig als Zeichen langfristigen Vertrauens gewertet, insbesondere in Phasen schwacher Kurse.
- Zusätzlich zeigt sich verstärkte Aktivität sogenannter “Smart Money”-Investoren. Laut Nansen ist die XRP-Akkumulation dieser als besonders erfolgreich geltenden Trader in den vergangenen 30 Tagen um mehr als 11 Prozent gestiegen.
- Kritische Stimmen verweisen darauf, dass weiteres Aufwärtspotenzial stark von regulatorischen Entwicklungen in den USA abhängen könnte. Insbesondere das laufende Gesetzgebungsverfahren rund um den CLARITY Act gilt als möglicher Risikofaktor.
