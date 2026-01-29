Erstmals seit Monaten steigt die Zahl der Millionärs-Wallets bei XRP, trotz schwacher Kurse. Einige alte Wale kehren zurück.

XRP-Wale kaufen wieder – während der Markt Angst hat

Die Zahl der XRP-Wallets mit mehr als einer Million Token steigt seit Jahresbeginn wieder an. Laut Daten der Analyseplattform Santiment ist dies der erste nachhaltige Zuwachs sogenannter “Millionärs-Wallets” seit September 2025.

Der Anstieg erfolgt trotz eines angespannten Marktumfelds. XRP liegt seit Beginn des Jahres rund vier Prozent im Minus, während das allgemeine Krypto-Sentiment mit einem Fear-&-Greed-Wert von 25-30 im Bereich der Angst verharrt.

🐳🦈 XRP's price is down a modest -4% since the start of 2026, but its amount of 'millionaire' wallets are rising for the first time since September. A net of +42 wallets with at least 1M $XRP have returned to the ledger, an encouraging sign for the long-term. pic.twitter.com/nmB4hCxtZO — Santiment (@santimentfeed) January 28, 2026

Konkret sind seit dem 1. Januar 42 große XRP-Wallets zurückgekehrt. Zuvor hatte es im vierten Quartal einen deutlichen Rückgang gegeben, als zwischen Oktober und Dezember 784 solcher Wallets verschwanden.

Großanleger gelten unter Marktteilnehmern als wichtiger Stimmungsindikator. Ihre Rückkehr wird häufig als Zeichen langfristigen Vertrauens gewertet, insbesondere in Phasen schwacher Kurse.

Zusätzlich zeigt sich verstärkte Aktivität sogenannter “Smart Money”-Investoren. Laut Nansen ist die XRP-Akkumulation dieser als besonders erfolgreich geltenden Trader in den vergangenen 30 Tagen um mehr als 11 Prozent gestiegen.

Kritische Stimmen verweisen darauf, dass weiteres Aufwärtspotenzial stark von regulatorischen Entwicklungen in den USA abhängen könnte. Insbesondere das laufende Gesetzgebungsverfahren rund um den CLARITY Act gilt als möglicher Risikofaktor.

