- Der Krypto-Entwickler Bruno Skvorc, bekannt aus der Ethereum-Community und Gründer von RMRK, beschuldigt World Liberty Financial (WLFI), seine Gelder “gestohlen” zu haben. Sein Wallet wurde als “hochriskant” eingestuft, weshalb ihm der Zugriff auf seine Token verweigert wurde.
- In einem Post auf X erklärte Skvorc: “Sie haben mein Geld gestohlen. Und weil es die Familie des US-Präsidenten ist, kann ich nichts dagegen tun. Das ist die neue Mafia.” Laut Skvorc sei er einer von sechs Investoren, deren Token von Anfang an zu 100 Prozent gesperrt waren. Adressen würden oft automatisch durch fehleranfällige Compliance-Tools blockiert. Schon Interaktionen mit DeFi-Apps, Mixern wie Tornado Cash oder sanktionierten Wallets reichen für ein “High-Risk”-Label.
- Der Onchain-Analyst ZachXBT bestätigte die Problematik: Viele Compliance-Tools seien “tief fehlerhaft” und stuften Adressen auch wegen indirekter oder irrelevanter Transaktionen falsch ein. WLFI ist ein Krypto-Projekt mit engen Verbindungen zur Familie von Donald Trump und steht schon länger wegen Governance- und Transparenzfragen in der Kritik.
- Erst kürzlich wurde auch das Wallet von Tron-Gründer Justin Sun mit über 3 Milliarden WLFI-Token eingefroren, nachdem Blockchain-Daten einen Transfer über 9 Millionen US-Dollar angezeigt hatten. Sun sprach ebenfalls von einem “unvernünftigen” Vorgehen.
- Die Trump-Familie ist eng mit der Kryptoszene verflochten: Donald Trump wechselte vom Kritiker zum Befürworter, verkaufte eigene NFTs und bewarb den umstrittenen Memecoin TRUMP. Sein Sohn Eric Trump unterstützt aktiv World Liberty Financial (WLFI). Auch Donald Trump Jr. positionierte sich als Fürsprecher. Damit haben die Trumps gleich mehrere direkte Verbindungen zu Krypto – vom Memecoin bis zum milliardenschweren Token-Projekt. Dafür stehen sie massiv in der Kritik.
