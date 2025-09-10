App herunterladen
Perps in TradFi US-Börse Cboe plant Launch von Bitcoin- und Ethereum-Futures mit 10-jähriger Laufzeit

Nicht zuletzt dank Hyperliquid boomen Perpetual Futures auf dem Krypto-Markt. Nun will auch TradFi ein Stück vom Kuchen abhaben.

Johannes Dexl
Hyperliquid-Kurs55.39 $1.23 %
 | Die Chicago Board Options Exchange (Cboe) will sich die Vorteile der Perpetual Futures unter den Nagel reißen
  • Cboe Global Markets, eine Derivatbörse der Chicago Board Options Exchange, plant die Einführung von “Continuous Futures”-Kontrakten für Bitcoin und Ethereum. Die Exchange bringt damit ein beliebtes Handelsprodukt aus dem Krypto-Space in den US-Markt.
  • Das Unternehmen sagte am Dienstag, dass sie das Produkt – vorbehaltlich der behördlichen Prüfung – am 10. November einführen wird.
  • Die kontinuierlichen Krypto-Futures werden US-Händlern “einzelne, langlaufende Kontrakte mit einer Laufzeit von 10 Jahren anbieten, wodurch die Notwendigkeit, Positionen im Laufe der Zeit zu rollen, reduziert und das Positionsmanagement vereinfacht wird.”
  • Im Gegensatz zu traditionellen Futures, die ein regelmäßiges Rolling erfordern können, haben diese Kontrakte kein Verfallsdatum.
  • “Perpetual-Style-Futures haben sich in Offshore-Märkten stark durchgesetzt. Jetzt bringt Cboe diesen Nutzen auch an unsere US-regulierte Terminbörse”, sagte Catherine Clay, Global Head of Derivatives bei Cboe.
  • Damit kehrt Cboe zum Ausbau seiner Krypto-Produkte zurück, nachdem es sich zuvor aus dem Markt zurückgezogen hatte.
  • Die US-Finanzaufsichtsbehörden haben Börsen in der Vergangenheit daran gehindert, solche Produkte auf den Markt zu bringen. Unter der Trump-Administration haben sie jedoch eine freundlichere Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen und damit die Tür für weitere Krypto-Derivateprodukte geöffnet.
  • Bitcoin und Ethereum verharren derweil weiter in einer Seitwärtsphase. Ethereum wird insbesondere durch ETF-Abflüsse und das geringe Volumen der Käufe von ETH-Treasury-Unternehmen belastet. Einige umstrittene Altcoins sorgen jedoch mit ihrer Rallye für Diskussionen in der Krypto-Community.
Quelle

