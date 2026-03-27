Der bekannte Chartanalyst Wick dämpft die Hoffnungen auf einen Bitcoin-Bullrun. Auf der Plattform X schreibt er: “Alle glauben, dass BTC vor einem Bullrun steht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.”
Der Analyst warnt vor einer möglichen stärkeren Korrektur an den Aktienmärkten, die auch den aktuellen Bitcoin-Kurs belasten könnte. Seiner Einschätzung nach verhält sich die Kryptowährung Nr. 1 weiterhin wie ein klassischer Risk-on-Asset, sodass Anleger im Falle fallender Kurse vermehrt Gewinne und Kapital aus BTC abziehen könnten.
Zwar sei auch ein Szenario denkbar, in dem BTC trotz schwacher Aktienmärkte weiter steigt, das sei aber eher unwahrscheinlich.
Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert BTC bei 68.878 und schreibt ein Tagesminus von 1,4 Prozent.
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