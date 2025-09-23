- Die Layer-1 Blockchain Story Protocol (IP) gehört im Handelsmonat September zu den absoluten Outperformern unter den größten Kryptowährungen. Allein in den letzten sieben Handelstagen kletterte der IP-Kurs um 42 Prozent gen Norden.
- Zu Wochenbeginn erreichte das KI-Projekt, welches darauf abzielt, geistiges Eigentum (Intellectual Property, IP) in eine programmierbare Anlageklasse zu transformieren, ein neues Allzeithoch bei 15,04 US-Dollar.
- Story-Protocol nutzt die Blockchain-Technologie, um eine Tokenisierung von urheberrechtlich geschützten Inhalten in digitale Vermögenswerte zu ermöglichen.
- Kann sich der IP-Kurs in den kommenden Tagen weiter bullish behaupten und auf ein neues Allzeithoch zulegen, rückt das nächste Kursziel bei 19,58 US-Dollar in den Anlegerfokus. Sollte auch diese Zielmarke mittelfristig überwunden werden, ist ein Durchmarsch auf 22,08 US-Dollar vorstellbar.
- Zeigt sich der Krypto-Markt im traditionell starken letzten Handelsquartal ebenfalls bullish, ist sogar ein Anstieg bis an das maximale Kursziel bei 26,13 US-Dollar nicht ausgeschlossen.
- Sollte Story Protocol im Zuge einer Korrekturausweitung des Krypto-Sektors per Tagesschlusskurs unter die Marke von 13,04 US-Dollar abrutschen, ist ein Retest des Supportbereichs um das Zwischenhoch vom 9. September bei 11,87 US-Dollar einzuplanen. Hier dürften die Bullen versuchen, den Kurs wieder gen Norden zu drehen.
- Wird diese Unterstützungsmarke hingegen aufgegeben, ist eine Korrekturausweitung in Richtung 10,77 US-Dollar wahrscheinlich. Dieses Kursniveau fungierte in den Vorwochen als wichtige charttechnische Marke.
- Ein Bruch dieses Supportlevels würde das Vorwochentief bei 8,99 US-Dollar in den Blick rücken. In Anbetracht der relativen Kursstärke ist mit deutlicher Gegenwehr des Käuferlagers zu rechnen.
- Zeigt sich der Krypto-Markt in den kommenden Wochen wider Erwarten bearish und Story Protocol wird mit gen Süden gezogen, käme die Zone um 8,01 US-Dollar in den Anlegerfokus. Dieser Bereich konnte zu Monatsbeginn mehrfach nicht überwunden werden und stellt damit eine interessante Chartmarke dar.
- Stabilisiert sich der IP-Kurs auch hier nicht, könnte der IP-Kurs bis in die Zone um das Monatstief zwischen 7,49 US-Dollar und 7,24 US-Dollar zurückfallen. Aus charttechnischer Sicht fungiert dieser Bereich als maximales bearishes Kursziel.
