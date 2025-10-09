App herunterladen
Verlagert sich der Meme-Boom? Solana verliert an Schwung – Binance startet eigene Meme-Offensive

Kaum steigen Solanas Kurse, brechen die Transaktionen ein. Zeitgleich entfacht Binance mit seiner neuen Meme-Initiative einen Hype auf der BNB Chain. Ist das der Anfang einer neuen Marktverschiebung?

Timur Yildiz
Gespaltene Münze mit Solana- und Binance-Logo als Symbol für sinkende Solana-Aktivität und steigende Binance-Dominanz

Beitragsbild: ChatGPT

 | Marktverschiebung: Während die Solana On-Chain Aktivität sinkt, zieht Binance mit Meme Rush neues Kapital an
  • Solanas On-Chain-Aktivität bricht ein: Laut einer aktuellen CryptoQuant-Analyse ist die Zahl der täglichen Transaktionen seit dem 24. Juli 2025 von rund 125 Millionen auf 64 Millionen gefallen – ein Rückgang um fast 50 Prozent. Auffällig: Der SOL-Kurs stieg im selben Zeitraum deutlich. Diese negative Divergenz zwischen Preis und Netzwerkaktivität deutet darauf hin, dass der jüngste Aufwärtstrend weniger durch reale Nutzung als durch Marktstimmung getrieben sein könnte.
Liniendiagramm des Solana (SOL)-Preises in USD und der täglichen Transaktionen von Ende 2021 bis Ende 2023, mit Hervorhebung des Spitzenpreises und der Transaktionswerte an großen Börsen wie Binance.
Solana Kursanstieg trotz rückläufiger Netzwerkaktivität | Quelle: CryptoQuant
  • Ob der Rückgang auf eine technische Anpassung bei Solanas sogenannten Voting-Transaktionen oder auf sinkende Nutzeraktivität in DeFi und NFTs zurückzuführen ist, bleibt unklar. Sollte Letzteres zutreffen, wäre das ein ernstes Warnsignal für die Nachhaltigkeit der Rally.
  • Gleichzeitig verzeichnet die BNB Chain anhaltend hohe On-Chain-Zahlen. Laut BscScan wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 31 Millionen Transaktionen und über 94.000 neue Smart Contracts gezählt – ein klares Indiz für rege Aktivität im Netzwerk.
  • Verstärkt wird dieser Trend durch die am 9. Oktober 2025 gestartete “Meme Rush”-Initiative von Binance. Das neue Launchpad, integriert in die Binance Wallet, soll Memecoin-Projekte frühzeitig listen und über eine eigene Rangliste sichtbar machen. Damit positioniert Binance die BNB Chain als zentrale Plattform für den nächsten Meme-Zyklus – und zieht spekulatives Kapital an, das bislang vor allem auf Solana aktiv war.
  • Eine direkte Kapitalabwanderung von Solana zur BNB Chain ist zwar noch nicht belegt, doch die zeitliche Überschneidung zwischen Solanas Aktivitätsrückgang und dem BNB-Meme-Boom legt eine zunehmende Marktverschiebung nahe.
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?

Quellen:

Das könnte dich auch interessieren