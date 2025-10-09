- Solanas On-Chain-Aktivität bricht ein: Laut einer aktuellen CryptoQuant-Analyse ist die Zahl der täglichen Transaktionen seit dem 24. Juli 2025 von rund 125 Millionen auf 64 Millionen gefallen – ein Rückgang um fast 50 Prozent. Auffällig: Der SOL-Kurs stieg im selben Zeitraum deutlich. Diese negative Divergenz zwischen Preis und Netzwerkaktivität deutet darauf hin, dass der jüngste Aufwärtstrend weniger durch reale Nutzung als durch Marktstimmung getrieben sein könnte.
- Ob der Rückgang auf eine technische Anpassung bei Solanas sogenannten Voting-Transaktionen oder auf sinkende Nutzeraktivität in DeFi und NFTs zurückzuführen ist, bleibt unklar. Sollte Letzteres zutreffen, wäre das ein ernstes Warnsignal für die Nachhaltigkeit der Rally.
- Gleichzeitig verzeichnet die BNB Chain anhaltend hohe On-Chain-Zahlen. Laut BscScan wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 31 Millionen Transaktionen und über 94.000 neue Smart Contracts gezählt – ein klares Indiz für rege Aktivität im Netzwerk.
- Verstärkt wird dieser Trend durch die am 9. Oktober 2025 gestartete “Meme Rush”-Initiative von Binance. Das neue Launchpad, integriert in die Binance Wallet, soll Memecoin-Projekte frühzeitig listen und über eine eigene Rangliste sichtbar machen. Damit positioniert Binance die BNB Chain als zentrale Plattform für den nächsten Meme-Zyklus – und zieht spekulatives Kapital an, das bislang vor allem auf Solana aktiv war.
- Eine direkte Kapitalabwanderung von Solana zur BNB Chain ist zwar noch nicht belegt, doch die zeitliche Überschneidung zwischen Solanas Aktivitätsrückgang und dem BNB-Meme-Boom legt eine zunehmende Marktverschiebung nahe.
