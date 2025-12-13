- Regelmäßig sorgt Finanzexperte Robert Kiyosaki mit spektakulären Prognosen für Aufsehen. Nun rechnet er in einem neuen X-Post mit dem Bankensystem ab und erklärt außerdem, “wie man in Zeiten der globalen Wirtschaftskrise reich wird”.
- Das Spiel, das die Banker spielen, funktioniert laut dem polarisierenden Influncer in etwa so: “Bei Kopf gewinnen die Banker. Bei Zahl gewinnen die Banker. Aber du verlierst.“ Technisch gesehen bedeute das schlichtweg: “Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren.”
- Worauf er anspielt: Während der Finanzkrise 2008 verloren verschiedene US-Großbanken jeweils Milliardensummen, doch wurden (mit Ausnahme von Lehman Brothers) durch staatliche Interventionen gerettet. Dementsprechend hätte die breite Öffentlichkeit für die Fehlinvestments der Finanzindustrie aufkommen müssen.
- Doch Robert Kiyosaki will dabei nicht mitmachen: “Ich entscheide mich, dieses Spiel nicht mitzuspielen, indem ich lerne, wie man legal keine Steuern zahlt und Sachwerte außerhalb des Bankensystems besitzt, Vermögenswerte wie echtes Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum.”
- Berühmt wurde er als Autor des Finanzratgebers “Rich Dad Poor Dad”, der seit seinem erstmaligen Erscheinen 41 Millionen mal verkauft wurde. Kritiker nennen ihn jedoch einen Crashpropheten und warnen davor, dass er Halbwahrheiten propagiere, um dadurch Aufmerksamkeit zu erzeugen und seine Produkte zu verkaufen.
- Für Bitcoin prognostizierte er noch vor wenigen Wochen einen Kurs von 250.000 US-Dollar, bis 2026 und erklärte, dass er trotz Korrektur keineswegs verkaufe. Kurz darauf bestätigte Robert Kiyosaki überraschend, Bitcoin-Bestände im Wert von rund 2,25 Millionen US-Dollar liquidiert zu haben.
- Vor einem Monat verkündete er zudem, dass “die Everything Bubble platzt” und daher “alle Märkte crashen werden, weil die Welt nun Cash benötigt.” Seitdem sind sowohl der S&P 500 als auch der NASDAQ-100 und der Goldpreis leicht gestiegen. Bitcoin hingegen verlor in diesem Zeitraum knapp 13 Prozent und handelt derzeit bei 90.100 US-Dollar.
Empfohlenes Video
Bitcoin Weihnachtsrallye abgesagt? So stehen die Chancen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren