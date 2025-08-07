App herunterladen
Die Uhr tickt Ripple gegen die SEC: Rechtsstreit um XRP vor dem Ende?

Vor fast fünf Jahren begann der zähe Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple um die Kryptowährung XRP. Nun könnte das Verfahren vor dem Abschluss stehen.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs116,471.00 $0.88 %
Eine XRP-Kryptowährungsmünze steht aufrecht auf einer reflektierenden Oberfläche zwischen anderen Münzen, mit einem unscharfen Candlestick-Chart im Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der jahrelange Rechtsstreit zwischen der Securities and Exchange Commission und Ripple könnte bald vorbei sein
  • Der Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC könnte sich nach fast fünf Jahren auf der Zielgeraden befinden. Kommende Woche wird über den weiteren Fortgang des Berufungsverfahrens entschieden. Nach Einschätzung einiger Rechtsexperten könnte das Verfahren noch zuvor eingestellt werden.
  • Dem Anwalt Bill Morgan auf X zufolge warte man “nur noch darauf, dass die SEC-Kommissare über die Abweisung der Berufung abstimmen und die Parteien den letzten Schritt zur Abweisung ihrer jeweiligen Berufungen unternehmen”. Ripple hatte bereits angekündigt, seine Berufung zurückzuziehen. Auch die SEC hatte sich mit einer Einstellung des Verfahrens einverstanden gezeigt. Der Antrag wurde jedoch vom zuständigen Gericht im Juni abgelehnt.
  • Eine Abweisung der Berufungen sei nun “möglich und sogar eher wahrscheinlich, bevor die Frist für die Berichterstattung an das Berufungsgericht über den Stand der Berufungen am 15. August abläuft“, so Morgan. Theoretisch könnten die Parteien auch eine Verlängerung beantragen, er halte dies jedoch für „unwahrscheinlich“.
  • Die SEC und Ripple müssen bis zum 15. August einen gemeinsamen Bericht beim US-Berufungsgericht einreichen. Je nach Entscheidung des Gerichts kommt es dann zur Abweisung oder Fortführung eines Berufungsverfahrens.
  • Die Einstellung des Verfahrens wäre ein Befreiungsschlag für Ripple. Die XRP-Kursrallye der vergangenen Monate wurde nicht zuletzt auch durch die Aussicht auf ein Ende des Rechtsstreits getragen. Welche Kursbewegungen Anleger in den kommenden Tagen erwarten können, erfahrt ihr in der XRP-Kursanalyse: Steht ein Ausbruch auf 3,70 US-Dollar bevor?
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?

Quelle

X-Post von Bill Morgan

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

Das könnte dich auch interessieren