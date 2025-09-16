App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.14 T $
Bitcoin-Kurs117,267.00 $1.26%
Ethereum-Kurs4,543.49 $0.83%
XRP-Kurs3.04 $1.47%
Cardano-Kurs0.883246 $2.27%
Solana-Kurs237.95 $0.89%
Dogecoin-Kurs0.269085 $0.65%
BNB-Kurs956.95 $2.91%
Polkadot-Kurs4.23 $1.79%
IOTA-Kurs0.188120 $0.16%
Official Trump-Kurs8.59 $0.69%
TRON-Kurs0.342209 $-1.11%
Stellar-Kurs0.387724 $2.35%

Bullishes Launchpad Pump.fun: Nächstes Allzeithoch voraus?

Der Kurs des Solana Memecoin-Launchpads Pump.fun führt die Liste der Wochengewinner mit großem Abstand an. Folgende Kursziele sind nun entscheidend.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs117,267.00 $1.26 %
Bitcoin kaufen
Ein kreisförmiges, grün-schwarzes digitales Symbol mit einer kapselförmigen Pille in der Mitte auf dunklem Hintergrund, das von Pump.fun inspiriert ist und an einen Allzeithoch-Moment erinnert.

Beitragsbild: shutterstock

 | Der Kurs des Memecoin Launchpads Pump.fun steigt auf ein neues Allzeithoch
  • Der Kurs des Launchpad-Token Pump.fun (PUMP) gehört aktuell zu den Überfliegern am Krypto-Markt. In den letzten sieben Handelstagen gewinnt der PUMP-Kurs um 67 Prozentpunkte hinzu und stieg über das Wochenende mit 0,0089 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch an. Mit mehr als drei Millionen US-Dollar Umsatz schiebt sich das Krypto-Projekt aktuell sogar vor Hyperliquid.
  • Die bullishe Kursentwicklung ist neben den anhaltenden Token-Rückkäufen von mittlerweile über 92 Millionen US-Dollar auch auf die neue Livestreamfunktion zurückzuführen. Die Anzahl der täglichen Nutzer hat sich in den letzten 30 Tagen mehr als verdoppelt.
  • Kann sich der Kurs kurzfristig im Bereich der 0,0080 US-Dollar stabilisieren, ist zeitnah mit einem Angriff auf das Allzeithoch vorstellbar. Wird in der Folge die Widerstandsmarke bei 0,0089 US-Dollar nachhaltig überwunden, rückt die nächste Zielmarke bei 0,0097 US-Dollar in den Fokus.
  • Zeigt sich der PUMP-Kurs auch hier weiter bullish, ist mittelfristig mit einem Durchmarsch in Richtung 0,0115 US-Dollar zu rechnen. Hier entscheidet sich, ob der Kaufdruck durch die Bullen mittelfristig ausreicht, um die maximale Zielmarke bei 0,0144 US-Dollar anzuvisieren.
  • Rutscht Kurs des Launchpads kurzfristig weiter gen Süden ab, ist ein Retest des Bereichs um 0,0074 US-Dollar einzuplanen. Bereits an diesem Support dürfte das Käuferlager den Krypto-Token wieder gen Norden bewegen.
  • Ein Rückfall unter diese Kursunterstützung würde die Korrekturbewegung bis an die 0,0066 US-Dollar ausweiten. Hier ist eine Richtungsentscheidung einzuplanen. Dieses Chartniveau fungierte in der Vorwoche als Dreh- und Angelpunkt.
  • Eine Aufgabe dieses Supportbereichs würde das Chartbild kurzfristig eintrüben und eine Abwärtsbewegung bis mindestens 0,0058 US-Dollar aktivieren. Hier müssen die Bullen zur Stelle sein. Ansonsten droht ein Retest der Zone um 0,0051 US-Dollar.
  • Gelingt dem Käuferlager auch hier keine Stabilisierung, müssen Investoren mit einem Abverkauf bis an das maximale Korrekturziel bei 0,0045 US-Dollar rechnen. Aus charttechnischer Sicht fungiert dieses Kursniveau als maximales bearishes Ziel auf der Unterseite.
Candlestick-Diagramm mit Projektionen von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, mit mehreren orangefarbenen horizontalen Unterstützungs- und Widerstandslinien, wie sie oft auf Plattformen wie Pump.fun zu sehen sind.
Kursanalyse auf Basis des Wertepaares PUMP/USD auf Coinbase
Empfohlenes Video
Fed decision: Why these Solana coins can benefit now!

Quellen

PUMP/USD auf Tradingview

Umsätze | DeFiLlama

Nutzerwachstum Pump.fun App

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Mann steht in einem Wrestling-Ring und hält einen Meisterschaftsgürtel mit dem Bitcoin aktuell-Symbol in der Hand, im Hintergrund ist eine Arena zu sehen.
Bitcoin aktuellMichael Saylor auf dem Weg zu einer Million Bitcoin
Eine silberne Ethereum-Münze mit einem goldenen Emblem ruht auf einer Finanztabelle.
KursanalyseEthereum-Kursprognose: Steiniger Weg in Richtung Allzeithoch
Mehrere goldfarbene Bitcoin-Token ruhen auf sich überlappenden Euro-Banknoten, darunter 20- und 100-Euro-Scheine, und symbolisieren die Verschmelzung traditioneller Währungen mit dem zunehmenden Einfluss von Kryptowährungen.
Bitcoin, Altcoins und ein Überraschungskandidat?Reichtum durch Krypto bis 2030: Auf diese Coins kommt es an
MYX Finance
15.79 $
44.91%
Sky
0.078807 $
9.82%
Story
10.12 $
9.05%
Filecoin
2.55 $
5.80%
Optimism
0.778245 $
3.38%
Bonk
0.000024 $
3.10%
Hyperliquid
54.95 $
3.04%
Kinetiq Staked HYPE
55.05 $
3.02%
Kaspa
0.086889 $
2.93%
BNB
956.95 $
2.91%
Pump.fun
0.007804 $
-5.78%
Provenance Blockchain
0.036745 $
-2.35%
Ethena
0.684017 $
-2.16%
World Liberty Financial
0.219668 $
-1.76%
MemeCore
2.44 $
-1.61%
TRON
0.342209 $
-1.11%
Toncoin
3.14 $
-0.73%
Pi Network
0.356461 $
-0.64%
Ondo
1.03 $
-0.54%
Artificial Superintelligence Alliance
0.639371 $
-0.46%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren