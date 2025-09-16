- Der Kurs des Launchpad-Token Pump.fun (PUMP) gehört aktuell zu den Überfliegern am Krypto-Markt. In den letzten sieben Handelstagen gewinnt der PUMP-Kurs um 67 Prozentpunkte hinzu und stieg über das Wochenende mit 0,0089 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch an. Mit mehr als drei Millionen US-Dollar Umsatz schiebt sich das Krypto-Projekt aktuell sogar vor Hyperliquid.
- Die bullishe Kursentwicklung ist neben den anhaltenden Token-Rückkäufen von mittlerweile über 92 Millionen US-Dollar auch auf die neue Livestreamfunktion zurückzuführen. Die Anzahl der täglichen Nutzer hat sich in den letzten 30 Tagen mehr als verdoppelt.
- Kann sich der Kurs kurzfristig im Bereich der 0,0080 US-Dollar stabilisieren, ist zeitnah mit einem Angriff auf das Allzeithoch vorstellbar. Wird in der Folge die Widerstandsmarke bei 0,0089 US-Dollar nachhaltig überwunden, rückt die nächste Zielmarke bei 0,0097 US-Dollar in den Fokus.
- Zeigt sich der PUMP-Kurs auch hier weiter bullish, ist mittelfristig mit einem Durchmarsch in Richtung 0,0115 US-Dollar zu rechnen. Hier entscheidet sich, ob der Kaufdruck durch die Bullen mittelfristig ausreicht, um die maximale Zielmarke bei 0,0144 US-Dollar anzuvisieren.
- Rutscht Kurs des Launchpads kurzfristig weiter gen Süden ab, ist ein Retest des Bereichs um 0,0074 US-Dollar einzuplanen. Bereits an diesem Support dürfte das Käuferlager den Krypto-Token wieder gen Norden bewegen.
- Ein Rückfall unter diese Kursunterstützung würde die Korrekturbewegung bis an die 0,0066 US-Dollar ausweiten. Hier ist eine Richtungsentscheidung einzuplanen. Dieses Chartniveau fungierte in der Vorwoche als Dreh- und Angelpunkt.
- Eine Aufgabe dieses Supportbereichs würde das Chartbild kurzfristig eintrüben und eine Abwärtsbewegung bis mindestens 0,0058 US-Dollar aktivieren. Hier müssen die Bullen zur Stelle sein. Ansonsten droht ein Retest der Zone um 0,0051 US-Dollar.
- Gelingt dem Käuferlager auch hier keine Stabilisierung, müssen Investoren mit einem Abverkauf bis an das maximale Korrekturziel bei 0,0045 US-Dollar rechnen. Aus charttechnischer Sicht fungiert dieses Kursniveau als maximales bearishes Ziel auf der Unterseite.
