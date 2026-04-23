LayerZero gerät nach dem rsETH-Exploit unter Druck. Der ZRO-Kurs verliert auf Wochensicht über 20 Prozent. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

LayerZero nach rsETH-Exploit unter Druck: So könnte es jetzt weitergehen

LayerZero nach rsETH-Exploit unter Druck: So könnte es jetzt weitergehen

LayerZero steht weiter deutlich unter Druck. Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden liegt der ZRO-Kurs rund fünf Prozent im Minus, im Wochenvergleich summiert sich das Minus auf mehr als 20 Prozent. Belastet wird der Token von den Folgen des jüngsten rsETH-Zwischenfalls, der auch im Aave-Umfeld hohe Wellen schlägt. Im Zentrum der Kritik steht dabei LayerZero, weil die betroffene Integration auf ein unsicheres Single-DVN-Setup setzte und damit ein zentraler Sicherheitsmechanismus faktisch ausfiel.

Für den Markt ist das ein klares Warnsignal. Denn der Fall zeigt, wie anfällig Cross-Chain-Strukturen werden, sobald Redundanz fehlt und ein einzelner Verifier zum Schwachpunkt wird. Doch Anlegern, die in ZRO nach wie vor Potenzial sehen, könnte der jüngste Kursrücksetzer eine Chance darstellen. Was die charttechnische Situation jetzt verrät.

LayerZero in der technischen Analyse

In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 1,631 US-Dollar im Hoch und 1,552 US-Dollar im Tief. Grundlage dafür sind die vergangenen sechs Vier-Stunden-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,575 US-Dollar und damit 3,02 Prozent unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden bei 1,624 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 396 Millionen US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 bei 1,6165 US-Dollar, was kurzfristig auf Abwärtsdruck hindeutet. Die Folge tieferer Hochs und tieferer Tiefs bestätigt eine bärische Struktur. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 1,55 US-Dollar und 1,52 US-Dollar. Wichtige Widerstände verlaufen bei 1,63 US-Dollar und 1,70 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die technische Lage neutral bis leicht bärisch.

Nicht überverkauft, aber nachlassender Abwärtsdruck

Der RSI bei 14 Perioden liegt aktuell bei etwa 42,3 und signalisiert schwaches Momentum, ohne bereits ein klares Überverkauft-Signal zu liefern. Das Histogramm deutet auf einen nachlassenden Abwärtsdruck hin, da die negativen Balken abnehmen. Das spricht für kurzfristige Stabilisierungspotenziale.

Die Breite der Bollinger-Bänder liegt derzeit bei rund 0,155 US-Dollar. Das obere Band verläuft bei 1,6763 US-Dollar, das untere bei 1,5213 US-Dollar. Das deutet auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hin. Der Markt befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase und notiert nahe dem unteren Band, was die Spannung erhöht.

Kurzfristige Prognose für ZRO

Die kurzfristige Prognose für ZRO am 23. April 2026 ist neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,55 US-Dollar und 1,52 US-Dollar. Relevante Widerstände liegen bei 1,63 US-Dollar und 1,70 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,63 US-Dollar bei steigendem Volumen könnte Spielraum bis etwa 2,05 US-Dollar eröffnen. Fällt der Kurs dagegen unter 1,52 US-Dollar, dürfte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen und ein Ziel bei 1,40 US-Dollar in den Fokus rücken. Das Risiko bleibt erhöht. Stop-Positionen knapp unter 1,52 US-Dollar erscheinen daher sinnvoll.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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