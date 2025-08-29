- Fundraising für Krypto nähert sich in 2025 einem Rekordniveau. Bereits über 16 Milliarden US-Dollar wurden eingesammelt, mehr als im gesamten Jahr 2024. Und die Branche ist auf Kurs, das Rekordjahr 2021 (29,17 Milliarden US-Dollar) zu übertreffen. Von Januar bis Juli 2025 schon 76 Deals im Wert von 6,23 Milliarden US-Dollar, das 3,6-Fache des Vorjahresvolumens, auf Pace für rund 130 Transaktionen.
- Neben der Rekordjagd bei Fundraising und M&A-Aktivitäten stärken erfolgreiche Börsengänge das Vertrauen in die Branche. So sammelte Circle bei seinem IPO im Juni 2025 rund 1,1 Milliarden US-Dollar ein und erreichte dabei eine Bewertung von etwa 6 Milliarden US-Dollar. Der Kurs kletterte in den ersten Handelstagen zeitweise auf das Dreifache des Ausgabepreises – ein starkes Signal für die Nachfrage institutioneller Investoren.
- Auch Bullish überzeugte: Das von Peter Thiel unterstützte Unternehmen nahm beim Börsengang ebenfalls 1,1 Milliarden US-Dollar ein, bei einer Bewertung von rund 5,4 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs schoss am ersten Handelstag um 83 Prozent auf 68 US-Dollar in die Höhe. Weitere Kandidaten wie Figure und BitGo stehen bereits in den Startlöchern und könnten die IPO-Welle noch einmal verstärken.
- Der Krypto-VC Paul Veradittakit bewertet das als klares Signal einer langfristigen Branchenentwicklung. Wörtlich sagt er gegenüber Blockworks: “Die Dynamik im Jahr 2025 ist weniger das Ergebnis aufgestauter Nachfrage, sondern vielmehr ein Zeichen der natürlichen Reifung der Branche.” Laut Dragonfly Capital strömen auch zunehmend Top-Executives aus der Payment-Branche in den Stablecoin-Sektor. Ein Hinweis auf steigende Professionalität.
- Trotz erster Anzeichen einer nachlassenden Risikobereitschaft sehen führende Investoren keinen Grund zur Sorge. Zwar könnten die kommenden Monate von einer leichten Abkühlung geprägt sein, doch mittel- bis langfristig überwiegt der Optimismus. Viele Marktbeobachter erwarten bis Ende des Jahres und vor allem 2026 eine neue Welle innovativer Gründerinnen und Gründer, die mit frischen Ideen und professionellem Hintergrund zusätzlichen Schwung in die Branche bringen dürften.
