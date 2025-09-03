- Laut Jeff Park, Chief Investment Officer bei ProCap BTC, ist das Zeitalter des Value Investings endültig beendet. In einem neuen X-Post erklärt der Bitcoin-Anhänger kurz und knapp: “Der Intelligent Investor ist tot.”
- Damit bezieht er sich auf ein Buch des Ökonomen Benjamin Graham, das erstmals 1949 erschien und bis heute als wichtiger Finanzratgeber für Anleger gilt. Doch wer sich im Jahr 2025 daran orientiert, gehört dem ProCap-CIO zufolge automatisch “zu den Verlierern”.
- Seine Erklärung: “Anomalien sind keine Ausnahmen mehr. Sie sind die Regel.” Die Markttreiber hätten sich grundlegend verändert, sodass nun Sanktionen, Zölle und Executive Ordern mehr als Angebot und Nachfrage auf dem freien Markt die Bewertungen der Sektoren bestimmten.
- Park beschreibt den traditionellen, von Graham inspirierten Ansatz als “Newtonsches Investieren”, das im 21. Jahrhundert veraltet sei. Der “ideologische Investor” definiere Value durch Geopolitik, Künstliche Intelligenz und Kultur neu.
- Bitcoin sei der ultimative Ausdruck dieser radikalen Veränderung. “Bitcoin ist Deep Value”, meint der frühere Morgan-Stanley-Mitarbeiter. Und fügte hinzu: “Die Zukunft gehört den ideologischen Investoren […] Deshalb wird Bitcoin gewinnen.”
- ProCap ist eine von Bitcoin-Influencer Anthony Pompliano gestartete Treasury-Firma, die nach dem Vorbild von Michael Saylor eine maximale BTC-Anzahl akkumulieren will. Derzeit hält sie 4.932 BTC im Wert von 542 Millionen US-Dollar
- Als einer der bekanntesten Vertreter des Value Investings, für das Graham mit seiner fundamentalen Wertpapieranalyse die Grundlage legte, gilt Börsenlegende Warren Buffet. Bitcoin betrachtete der 95-Jährige in der Vergangenheit jedoch skeptisch.
- Zumindest Michael Saylor ist optimistisch, dass sich das ändern ließe: “Wenn ich eine Stunde allein mit Warren Buffett in einer ruhigen Umgebung verbringen könnte, würde er sagen: Bitcoin ist eine ziemlich gute Idee. Charlie [Munger] hätte es gemocht. Wir werden welche kaufen.”
