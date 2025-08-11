App herunterladen
Ethereum treibt Rallye an Krypto auf Rekordkurs: Gesamtmarkt knackt 4,14 Billionen US-Dollar

Krypto erreicht ein neues Allzeithoch, angeführt von Ethereum: mit 4,14 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung und massiven Kapitalzuflüssen

Giacomo Maihofer
Ethereum-Kurs4,304.08 $0.63 %
Mehrere physische Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin, sind auf einer schwarzen Fläche angeordnet.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Am Krypto-Markt ist die Auswahl der Coins groß
  • Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes stieg heute auf 4,14 Billionen US-Dollar. Das ist ein Plus von 22 Prozent seit Jahresbeginn und rund 750 Milliarden US-Dollar frischem Kapital in 2025.
  • Der jüngste Kapitalzufluss entspricht damit fast der gesamten Marktkapitalisierung zum Tiefpunkt des Bärenmarkts im November 2022. Ethereum erreichte mit rund 4.800 US-Dollar den höchsten Stand seit Dezember 2021. Ein Zuwachs von 46 Prozent im vergangenen Monat.
  • Institutionelle Nachfrage treiben den Boom: ETP und ETF-Zuflüsse und massive Käufe durch Unternehmens-Treasuries stützen die Kurse, besonders zugunsten von Ethereum. In nur vier Monaten akkumulierten Firmen über 3 Millionen ETH im Wert von etwa 13 Milliarden US-Dollar. ETHs Marktkapitalisierung von 522 Milliarden US-Dollar übertraf zwischenzeitlich Schwergewichte wie Mastercard und Netflix.
  • Hinzu kommen makroökonomische Faktoren wie die Erwartung sinkender Zinsen in den USA, regulatorische Fortschritte in Schlüsselregionen und technologische Entwicklungen wie die zunehmende Tokenisierung von Real-World-Assets. Der gesamte Kryptomarkt ist aber immer noch weniger wert als Nivida mit 4,45 Billionen US-Dollar.
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?

