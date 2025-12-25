FTX-Betrug: Caroline Ellison wird aus der Haft entlassen

- Caroline Ellisons Haftstrafe wird am 26. Januar 2026 offiziell enden. Das geht aus Dokumenten des Federal Bureau of Prisons der Vereinigten Staaten von Amerika hervor.
- Im September 2024 war die Ex-CEO von Alameda Research wegen ihrer Rolle im Milliardenbetrug der gescheiterten Krypto-Börse FTX zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.
- Trotz der ursprünglich verhängten Haftdauer hat sie weniger als die Hälfte dieser Zeit in tatsächlichem Gewahrsam verbracht. Im Oktober 2025 wurde Ellison aus dem Bundesgefängnis entlassen und in eine Form der gemeindenahen Unterbringung überführt, die in der Regel ein Übergangswohnheim oder Hausarrest umfasst; aktuell steht sie unter der Aufsicht einer Residential-Reentry-Management-Stelle in New York City.
- Die vorzeitige Haftentlassung steht im Zusammenhang mit ihrer kooperativen Haltung im FTX-Prozess. Als Kronzeugin sagte sie umfassend gegen Sam Bankman-Fried aus, der aufgrund seiner führenden Rolle bei FTX zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde.
