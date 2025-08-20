- Die auf Krypto-Börsen gehaltene Ethereum-Menge ist laut Daten von Glassnode auf 14,9 Millionen ETH gesunken. Damit notieren die Exchange-Bestände so niedrig wie zuletzt im Jahr 2016.
- Im April lag der Wert noch bei über 18 Millionen ETH – seither sind mehr als drei Millionen ETH abgeflossen.
- Das belegt auch der anhaltend negative Wert der Net-Position-Änderung auf Börsen. Dieser Indikator misst die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen von Ethereum auf zentralisierten Plattformen.
- Die Daten zeigen seit Anfang 2021 regelmäßige Nettoabflüsse, teils im Millionenbereich, mit zuletzt verstärktem Rückgang im zweiten und dritten Quartal 2025.
- Demnach transferieren Anleger ihre ETH-Bestände zunehmend in Selbstverwahrung, DeFi oder Staking. Der Rückgang reduziert zudem das direkt verfügbare ETH-Angebot auf dem Markt – bei steigender Nachfrage führt das zu steigenden Kursen.
- Grund für die zunehmende Angebotsverknappung sind aber auch die Ether-ETFs und neue Treasurie-Unternehmen, die in den letzten Wochen viele ETH vom Markt genommen haben.
- ETH ist in den letzten 30 Tagen um elf Prozent gestiegen. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung bei 4.190 US-Dollar.
