- Gegenüber Bitcoin und Krypto ist Eric Trump mindestens genauso aufgeschlossen wie sein Vater. Im Gegensatz dazu hält er vom etablierten US-Finanzinstitutionen scheinbar wenig: “Sie haben versucht, uns aus dem System auszuschließen.”
- Im Interview mit Bloomberg erklärt der zweitälteste Sohn des US-Präsidenten, dass große Banken wiederholt versucht hatten, seinen Zugang zu Finanzdienstleistungen einzuschränken, darunter Capital One, JPMorgan und Bank of America.
- Seine Unterstützung für die American Bitcoin Corporation sei daher sowohl eine geschäftliche Entscheidung als auch eine Stellungnahme gegen angebliche “De-Banking”-Methoden.
- Derzeit hält die von ihm mitgegründete Bitcoin-Treasury-Firma bereits 2.443 BTC im Wert von 286 Millionen US-Dollar. Eric Trump selbst gehören 7,5 Prozent der ABTC-Aktien. Auf einer Konferenz in Hongkong sagte er: “Es ist keine Frage, Bitcoin wird eine Million US-Dollar erreichen.”
- Nach der ersten Leitzinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2025 steht der BTC-Kurs aktuell bei 117.300 US-Dollar, was einem moderaten Kurszuwachs von 0,6 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im Vergleich zur Vorwoche beträgt das Plus drei Prozent.
- Zuvor hatte Eric Trump erklärt, dass eine Lockerung der Geldpolitik sowohl für den Krypto-Markt als auch die Bitcoin-Treasuries positive Auswirkungen hätte. Seine Überlegung für das 4. Quartal: “Dann könnte man vielleicht einen sprunghaften Anstieg erleben”.
- Noch zeigt sich der ABTC-Aktienkurs allerdings wenig beeindruckt. Im Moment des Schreibens handelt ABTC bei 7,70 US-Dollar, ein Kursverlust von 13 Prozent gegenüber der Vorwoche. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz von Hut 8 Mining.
