- Auf der Bitcoin Asia Conference in Hongkong erklärte Eric Trump, dass Bitcoin in den nächsten Jahren die Marke von 1 Million US-Dollar erreichen werde. “Es ist keine Frage, Bitcoin wird eine Million Dollar erreichen“, sagte er vor Publikum.
- Sein Kernargument basiert auf dem fixen Angebot von 21 Millionen Coins und dem steigenden Kapitalzufluss institutioneller Investoren. “Jeder will es. Jeder kauft es. Es braucht keinen Genie, um zu verstehen, wohin das führt.” Trump riet Anlegern zur Geduld und zu einer Buy-and-Hold-Strategie: “Kauf jetzt, mach die Augen zu, halte fünf Jahre – und du wirst extrem gut dastehen.”
- Er verwies auf Rentenfonds, Großbanken, Fortune-500-Unternehmen und Staatsfonds, die Bitcoin kaufen und langfristig halten. Damit öffnet sich Bitcoin für Billionen an zusätzlicher Liquidität. In Gesprächen mit Investoren und politischen Entscheidungsträgern spüre er, “wie früh wir in diesem Rennen noch stehen”. Selbst Staatsoberhäupter würden bereits ganze Energiesysteme für Mining-Projekte einsetzen.
- Trump hob auch sein Engagement in der Branche hervor. Sein Unternehmen American Bitcoin sei “eines der größten Mining-Unternehmen der Welt”, produziere rund 3 Prozent der globalen BTC-Menge täglich und plane einen Nasdaq-Börsengang. Täglich entstünden neue Anwendungsfälle – vom Staking bis hin zu Zahlungen im Alltag. „Du nimmst dieses digitale Gold und packst massive Utility dahinter.“
