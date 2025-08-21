- Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell bewegt sich der Kryptomarkt nur geringfügig.
- Bitcoin (BTC) handelt auf Vortagsniveau bei 113.796 US-Dollar. Ethereum (ETH) hingegen kann etwas Boden gut machen und notiert bei 4.297 US-Dollar – ein Tagesplus von 3,3 Prozent.
- Einzig Dogecoin (DOGE) steigt deutlich an. Der Memecoin handelt am heutigen Donnerstag, dem 21. August, 5,2 Prozent über dem Vortagsniveau.
- Investoren blicken jetzt auf die Rede von Powell beim Notenbanksymposium in Jackson Hole. Davon versprechen sich die Anlegerinnen und Anleger Signale zum Fahrplan der Fed. Bisher hatte die wichtigste Notenbank der Welt von Zinssenkungen abgesehen – sie hält den geldpolitischen Schlüsselsatz weiterhin in der Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent.
- Eine Senkung der Leitzinsen im September würde sich positiv auf Risikowerte wie Bitcoin auswirken. Auf Polymarket wetten immer mehr Anlegerinnen und Anleger auf mindestens eine Zinssenkung in diesem Jahr. Lediglich zwölf Prozent der Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen dieses Jahr unverändert lässt.
- Nach dem Ende des Sommerlochs rechnet der CEO von Zondacrypto, Przemysław Kral, mit einer Altcoin-Season. Gegenüber BTC-ECHO sagt er:
- “Der aktuelle Markteinbruch ist auf geopolitische Unsicherheiten zurückzuführen, aber es ist wichtig, die Dynamik eines „Altcoin-Herbstes” zu verstehen, bevor es zu einer möglichen Verschiebung des Marktes kommt. Die Altcoin-Phase folgt in der Regel auf eine starke Performance von Bitcoin, da Kapital in andere vielversprechende Vermögenswerte fließt.”
