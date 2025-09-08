- Die Commerzbank AG steigt als strategischer Gesellschafter an der nxtAssets GmbH ein, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die BTC-ECHO vorliegt. Das Frankfurter Institut intensiviert damit sein Engagement im Bereich digitaler Vermögenswerte.
- nxtAssets ist ein Emittent physisch besicherter Exchange Traded Products (ETPs) auf Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. Die Verwahrung der Sicherheiten erfolgt in Deutschland durch die Crypto Finance (Deutschland) GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse Gruppe.
- In Zukunft soll die Produktpalette von nxtAssets um weitere Kryptowährungen erweitert werden. Die Beteiligung der Commerzbank ermöglicht es, institutionellen und privaten Investoren einen regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu eröffnen.
- Neben der Kapitalbeteiligung vereinbarten beide Unternehmen eine enge Zusammenarbeit im Bereich der institutionellen Verwahrung von Kryptowerten. Die Commerzbank wird dabei künftig neben Crypto Finance als zweiter Verwahrpartner für nxtAssets auftreten.
- „Mit der Commerzbank gewinnen wir einen weiteren starken Partner, der unsere Vision eines einfachen, sicheren und regulierten Zugangs zu digitalen Vermögenswerten teilt“, sagte Vera Claas, Geschäftsführerin der nxtAssets GmbH.
- Dirk Hess, Geschäftsführer von nxtAssets, ergänzte: „Die Beteiligung der Commerzbank verdeutlicht, dass digitale Vermögenswerte fester Bestandteil moderner Kapitalanlagen werden.“
- Für die Commerzbank markiert der Einstieg eine strategische Erweiterung ihres Digital-Asset-Geschäfts. „Unser Engagement bei nxtAssets ist ein klares Signal: Wir gestalten die Zukunft der digitalen Vermögensanlage aktiv mit und setzen dabei auf höchste Sicherheitsstandards für unsere Kunden“, erklärte Gernot Kleckner, Bereichsvorstand Capital Markets im Firmenkundengeschäft.
