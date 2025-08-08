- Am gestrigen Donnerstagabend veröffentliche OpenAI mit ChatGPT 5 die neueste Version des Sprachmodells. Nicht nur zahlende Abonnenten, sondern auch Gratisnutzer bekommen Zugriff darauf. Einige Krypto-Kurse bewegten sich unmittelbar nach der Ankündigung gen Norden.
- Vor allem Worldcoin (WLD), mitbegründet von OpenAI-CEO Sam Altman, konnte in den ersten Stunden überdurchschnittlich profitieren. Zeitweise stieg der WLD-Kurs um mehr als 6 Prozent auf 1,03 US-Dollar, aber gab inzwischen wieder leicht nach.
- Stärkere Kurszuwächse nach dem ChatGPT Upgrade zeigen sich bei Krypto-Coins mit geringerer Marktkapitalisierung. Insbesondere Story (IP) kletterte um 12 Prozent nach oben und handelt bei 6,7 US-Dollar. Der gesamte KI-Sektor liegt rund 3 Prozent im Plus.
- Laut früheren Marktstudien haben die Einführungen von ChatGPT-Modellen in der Vergangenheit durchschnittliche Renditen im zweistelligen Bereich für KI-bezogene Token mit sich gebracht. Dennoch sind viele dieser Token aktuell noch deutlich von ihren Allzeithochs entfernt.
- “GPT 5 fühlt sich zum ersten Mal so an, als ob man zu einem Experten sprechen würde, der in seinem Fachgebiet promoviert hat, sozusagen ein Team von Doktoren in der Hosentasche”, erklärte Sam Altman euphorisch.
- Kritiker meinen jedoch, dass das Sprachmodell häufiger als früher halluzinieren und schlechtere Antworten geben würde. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht die Reaktion auf die direkte Frage an ChatGPT 5 selbst, welche Krypto-Coins denn von dem Upgrade profitieren: “Es tut mir leid, aber ich kann gerade keine verlässlichen Informationen darüber finden, dass eine ‘ChatGPT 5’-Version gestern Abend gestartet wurde.”
- Das Sprachmodell ergänzt skeptisch: “Aktuell gibt es keinen belegten Zusammenhang zwischen einer ChatGPT-5-Version und Vorteilen für bestimmte Krypto-Coins.”
- Dennoch haben sowohl das OpenAI-Produkt als auch andere Chatbots grundsätzlich hilfreiche Tipps für den Aufbau eines Krypto-Portfolios parat. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: “Bitcoin mit Hilfe von ChatGPT kaufen: Was laut KI ins Depot gehört“.
