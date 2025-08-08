App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Mehr Coins. Jetzt!
Kaufe Coins gebührenfrei "Made in Germany"
3.93 T $
Bitcoin-Kurs116,811.00 $0.16%
Ethereum-Kurs3,913.15 $2.38%
XRP-Kurs3.33 $8.25%
Cardano-Kurs0.801582 $4.79%
Solana-Kurs177.61 $2.48%
Dogecoin-Kurs0.223364 $4.54%
BNB-Kurs789.10 $1.55%
Polkadot-Kurs3.92 $3.75%
IOTA-Kurs0.200559 $2.23%
Official Trump-Kurs9.26 $2.71%
TRON-Kurs0.338293 $-0.05%
Stellar-Kurs0.465976 $12.46%

OpenAI erhöht das Tempo ChatGPT 5 geht an den Start – diese Krypto-Coins könnten profitieren

OpenAI rollt die fünfte Version von ChatGPT aus. KI-Fans jubeln, Ethikexperten warnen – wie können Krypto-Anleger die Chance nutzen?

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs116,811.00 $0.16 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann in einem blauen Anzug hält ein Mikrofon, gestikuliert mit der erhobenen rechten Hand und spricht selbstbewusst - vielleicht über eine Technologie wie ChatGPT -, während im Hintergrund eine amerikanische Flagge zu sehen ist.

Beitragsbild: picture alliance

 | OpenAI-CEO Sam Altman bringt ChatGPT auf das nächste Level
  • Am gestrigen Donnerstagabend veröffentliche OpenAI mit ChatGPT 5 die neueste Version des Sprachmodells. Nicht nur zahlende Abonnenten, sondern auch Gratisnutzer bekommen Zugriff darauf. Einige Krypto-Kurse bewegten sich unmittelbar nach der Ankündigung gen Norden.
  • Vor allem Worldcoin (WLD), mitbegründet von OpenAI-CEO Sam Altman, konnte in den ersten Stunden überdurchschnittlich profitieren. Zeitweise stieg der WLD-Kurs um mehr als 6 Prozent auf 1,03 US-Dollar, aber gab inzwischen wieder leicht nach.
  • Stärkere Kurszuwächse nach dem ChatGPT Upgrade zeigen sich bei Krypto-Coins mit geringerer Marktkapitalisierung. Insbesondere Story (IP) kletterte um 12 Prozent nach oben und handelt bei 6,7 US-Dollar. Der gesamte KI-Sektor liegt rund 3 Prozent im Plus.
  • Laut früheren Marktstudien haben die Einführungen von ChatGPT-Modellen in der Vergangenheit durchschnittliche Renditen im zweistelligen Bereich für KI-bezogene Token mit sich gebracht. Dennoch sind viele dieser Token aktuell noch deutlich von ihren Allzeithochs entfernt.
  • “GPT 5 fühlt sich zum ersten Mal so an, als ob man zu einem Experten sprechen würde, der in seinem Fachgebiet promoviert hat, sozusagen ein Team von Doktoren in der Hosentasche”, erklärte Sam Altman euphorisch.
  • Kritiker meinen jedoch, dass das Sprachmodell häufiger als früher halluzinieren und schlechtere Antworten geben würde. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht die Reaktion auf die direkte Frage an ChatGPT 5 selbst, welche Krypto-Coins denn von dem Upgrade profitieren: “Es tut mir leid, aber ich kann gerade keine verlässlichen Informationen darüber finden, dass eine ‘ChatGPT 5’-Version gestern Abend gestartet wurde.”
  • Das Sprachmodell ergänzt skeptisch: “Aktuell gibt es keinen belegten Zusammenhang zwischen einer ChatGPT-5-Version und Vorteilen für bestimmte Krypto-Coins.”
  • Dennoch haben sowohl das OpenAI-Produkt als auch andere Chatbots grundsätzlich hilfreiche Tipps für den Aufbau eines Krypto-Portfolios parat. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: “Bitcoin mit Hilfe von ChatGPT kaufen: Was laut KI ins Depot gehört“.
Empfohlenes Video
Marktupdate: Bitcoin im Abwärtstrend – diese Daten entscheiden jetzt

Quellen

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine physische Bitcoin-Münze, die auf mehreren 100-Euro-Banknoten platziert ist und die Verbindung zwischen Krypto und traditionellen Finanzen symbolisiert.
"Assets müssen laufend fundamental überwacht werden"Reich mit Krypto? So investierst du 10.000 Euro strategisch
Trending CoinsMidnight Glacier Drop beginnt: NIGHT-Token für 34 Millionen Wallets
Eine digitale Illustration einer Ethereum-Münze vor einem grünen Hintergrund mit einem ansteigenden Ethereum-Kerzenständer-Aktienchart.
KursanalyseEthereum: Auf welche Chartmarken es jetzt ankommt
Stellar
0.465976 $
12.46%
Chainlink
19.37 $
11.73%
Story
6.70 $
10.29%
Mantle
1.04 $
9.91%
Aptos
4.70 $
8.57%
XRP
3.33 $
8.25%
Provenance Blockchain
0.029792 $
7.91%
Optimism
0.736645 $
5.84%
Hyperliquid
41.45 $
5.66%
Uniswap
10.60 $
5.17%
Monero
266.35 $
-5.20%
Ethena
0.618382 $
-2.92%
KuCoin
10.34 $
-1.79%
Curve DAO
0.921799 $
-1.59%
SPX6900
1.77 $
-0.39%
Ethena Staked USDe
1.19 $
-0.21%
First Digital USD
0.998369 $
-0.17%
Fasttoken
4.58 $
-0.06%
TRON
0.338293 $
-0.05%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999758 $
-0.04%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren