Bitmine startet mit MAVAN eine institutionelle Ethereum-Staking-Plattform und will damit Erträge auf milliardenschwere ETH-Bestände generieren.

Bitmine Immersion Technologies kündigte am Mittwoch den Start von MAVAN an. Hierbei handelt es sich um eine institutionelle Ethereum-Staking-Plattform, die Erträge auf gestakte ETH generieren soll.

Die Plattform mit dem vollständigen Namen “Made in America VAlidator Network” wurde ursprünglich entwickelt, um die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine zu unterstützen. Nun will das Unternehmen den Dienst auch institutionellen Investoren, Custodians und Börsen anbieten, die auf in den Vereinigten Staaten ansässige Infrastruktur setzen wollen. Für internationale Kunden ist dagegen eine global verteilte Architektur vorgesehen.

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“Größte Ethereum-Staking-Plattform der Welt”

“Da Bitmine der weltweit größte Eigentümer von Ethereum ist, wird MAVAN kurz nach dem Start auch die größte Ethereum-Staking-Plattform der Welt sein”, sagte BitMine-Chairman Tom Lee. “Wir planen, im Laufe der Zeit auf weitere Proof-of-Stake-Netzwerke und zentrale Blockchain-Infrastruktur auszuweiten. Bis 2026 werden wir unser Engagement zudem in Bereichen wie On-Chain-Vaults, der Entwicklung quantenresistenter Clients und weiteren Feldern ausbauen.”

Zum 24. März hielt Bitmine nach eigenen Angaben 3,1 Millionen gestakte ETH, was derzeit einem Wert von etwa 6,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Das Unternehmen erklärte außerdem, in der vergangenen Woche über 100.000 ETH im Wert von 219 Millionen US-Dollar in MAVAN eingebracht zu haben. In den kommenden Wochen solle nahezu der gesamte verbleibende, bislang nicht gestakte ETH-Bestand ebenfalls auf die Plattform überführt werden.

Sobald die Treasury vollständig migriert ist, rechnet Bitmine auf Basis einer Sieben-Tage-Rendite von 2,83 Prozent mit jährlichen Staking-Erträgen von knapp 300 Millionen US-Dollar. Zum 22. März beliefen sich die gesamten ETH-Bestände des Unternehmens auf rund 4,6 Millionen Token, was 3,86 Prozent des gesamten Ethereum-Angebots entspricht. Die bereits gestakten ETH machen davon rund 67 Prozent aus.

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