BTC-ECHO wünscht frohe Ostern! Wie ihr euren Verwandten und Freunden mit Bitcoin und anderen Krypto-Assets eine große Freude bereitet.

Bitcoin zu Ostern verschenken? Mehr als nur Schokolade im Nest

Bitcoin zu Ostern verschenken? Mehr als nur Schokolade im Nest

Ostern heißt Schokolade, bunt angemalte Eier und nicht zuletzt die Frage, ob und was man den Verwandten eigentlich schenken soll. Wer keine Lust mehr auf Gutscheine oder das nächste ohnehin nur moderat populäre Buch hat, der kann dieses Jahr etwas ausprobieren, das länger hält als jede Süßigkeit.

Ein ganzer Bitcoin ist heute fast 60.000 Euro wert, doch kann er in 100 Millionen Satoshis (Sats) aufgeteilt werden, sodass deutlich kleinere Bitcoin-Geschenke möglich sind. Wer beispielsweise 50.000 Sats verschenken möchte, muss derzeit gerade einmal 29 Euro investieren – ein 1 kg Lindt-Goldhase kostet dagegen 46 Euro bei Amazon.

Und anders als der Osterhase verschwindet Bitcoin nicht ganz plötzlich wieder. Im besten Fall wächst der Wert über die Jahre um das fünf-, zehn- oder gar zwanzigfache. Vielleicht wird aus einem kleinen Betrag irgendwann deutlich mehr. Wer Bitcoin verschenkt, schenkt zudem nicht nur Geld, “um etwas damit zu kaufen”, sondern vielmehr den Einstieg in eine neue Welt. Für die Beschenkten kann es der erste praktische Berührungspunkt mit Krypto überhaupt sein.

Wie man Bitcoin wirklich schenkt

Damit es nicht zu abstrakt wirkt, muss die Verpackung stimmen. Einfach Coins zu verschicken funktioniert zwar, fühlt sich aber ungefähr so festlich an wie eine Banküberweisung mit dem Verwendungszweck “Frohe Ostern”. Schöner wird es daher mit einer Karte und einem QR-Code oder einer eigens vorbereiteten Wallet.

Noch besser ist eine Hardware Wallet von Ledger, Trezor oder Bitbox. Die lässt sich überreichen wie ein echtes Geschenk und nimmt Einsteigern die ersten Hürden ab.

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Ein bisschen Verantwortung gehört aber dennoch dazu. Wer Bitcoin verschenkt, sollte wissen, was er tut. Private Keys sind sensibel und sollten nicht leichtfertig weitergegeben werden, denn nicht zuletzt das Finanzamt schaut bei größeren Beträgen gerne hin. Wer die Freibeträge berücksichtigt, kann zu Ostern ein Geschenk machen, das das Leben des Beschenkten fundamental verändern könnte.

Bitcoin kaufen könnt ihr bei diversen Krypto-Börsen. Doch Coinbase sticht aus der Masse hervor: Wer sich jetzt registriert, bekommt 30 Euro in BTC zusätzlich geschenkt. Einfach registrieren und handeln!

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