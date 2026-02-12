- Wale, also Wallets mit mehr als 1.000 Bitcoin, haben laut Daten des Analysehauses Glassnode innerhalb einer Woche rund 53.000 BTC akkumuliert. Das entspricht einem Gegenwert von mehr als vier Milliarden US-Dollar und stellt die stärkste Kaufwelle seit November 2025 dar.
- Die Käufe haben den Kurs beim aktuellen Niveau stabilisiert, so Brett Singer, Head of Sales bei Glassnode. “Es muss aber noch mehr Geld in den Markt fließen.”
- Übergeordnet waren große Marktteilnehmer im vergangenen Jahr allerdings Nettoverkäufer. Seit Mitte Dezember sollen laut Glassnode mehr als 170.000 BTC – im Wert von rund elf Milliarden US-Dollar – aus entsprechenden Wallet-Clustern abgeflossen sein.
- Auch andere Investorengruppen halten sich derzeit zurück: ETF-Anleger sitzen vielfach auf Verlusten, während börsennotierte Unternehmen ihre Bitcoin-Käufe angesichts schwacher Aktienkurse gedrosselt haben.
- Marktbeobachter sprechen daher eher von “Schadensbegrenzung” als von einer nachhaltigen Trendwende. Für eine dauerhafte Rally fehle bislang die breite Marktteilnahme.
